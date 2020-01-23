За смерть трехлетней девочки из Славгорода осудят бабушку

В суд ушло дело о смерти трехлетней девочки из Алтайского края. Инцидент произошел в мае 2019 года. Пожилая женщина присматривала за внучкой, однако отвлеклась и не увидела, как ребенок нашел таблетки, понижающие давление, и съел их.

Девочку госпитализировали, но спасти врачи ее не смогли: через несколько дней ребенок скончался. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Бабушка полностью признала свою вину, сообщает пресс-служба алтайского Следственного комитета. В ближайшее время суд вынесет свой вердикт.

Как уже сообщал amic.ru, в январе 2020-го на Алтае едва не погиб 11-летний мальчик. Он самостоятельно вырыл тоннель в сугробе, а когда залез в него, снег обрушился. Это вовремя заметили взрослые. Ребенка госпитализировали с признаками удушья. Сейчас его жизни ничего не угрожает.