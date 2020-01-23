Алтайские школьники могут поехать на турнир юных исследователей в США и Китай

Финал всероссийского детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко пройдет в Алтайском государственном техническом университете с 24 по 28 января.

В нем примут участие школьники – авторы лучших исследовательских и инженерных проектов из Алтайского края, Ставропольского края и Красноярского края, Кемеровской и Тульской областей. В число финалистов вошли и школьники Барнаула, Рубцовска и Бийска, воспитанники центра "Наследники Ползунова".

Всего на конкурсе будет представлено 43 проекта в нескольких номинациях: "Исследовательский проект", "Теоретический инженерный проект", "Инженерный проект с представлением макетов или моделей", "IT-проект". В каждой из них выделяются возрастные группы: младшая (5−6 класс), средняя (7−8 класс) и старшая (9−11 класс).

Победители конкурса Фонда Андрея Мельниченко смогут отправиться на турниры юных исследователей и изобретателей в США и Китай.

Открытие конкурса состоится 25 января в 10:00 в концертном зале АлтГТУ по адресу пр. Ленина, 46, 4 этаж. Защита проектов – 25 января с 11:40, 26 января с 11:30. Итоги – 27 января в 11:00.

Справка

Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко учрежден в 2018 году. Он проводится в целях выявления и развития талантливых детей в сфере естественно-научной исследовательской, проектной и конструкторской деятельности. Конкурс проводится в несколько этапов. В ноябре 2019 года на площадках образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко состоялись отборочные этапы. В них приняли участие сотни российских учащихся 5−11 классов, углубленно изучающих цикл естественно-научных дисциплин.