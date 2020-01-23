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Барнаульский аэропорт отстоял в суде права на привокзальную площадь

, ИА "Амител"
Росреестру не удалось убедить судей в законности требования изъять объекты инфраструктуры
Фото: surfingbird.ru

Фото: surfingbird.ru

Седьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил, что АО "Авиапредприятие "Алтай" (управляет барнаульским аэропортом) законно владеет двумя объектами инфраструктуры – автостоянкой и привокзальной площадью рядом с аэропортом. Соответствующее решение опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Эти права пыталось оспорить управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алтайского края.

Из документов следует, что после банкротства "Барнаульского государственного предприятия" АО "Авиапредприятие "Алтай" заключило договор купли-продажи с Алтайским краевым фондом имущества и конкурсным управляющим.

Согласно договору фирма получила оборудование, транспортные средства и объекты недвижимости на земельном участке площадью порядка 391,5 га, а также примыкающие к нему дороги и площади. Однако они не были оформлены должным образом.

Позже предприятие попыталось зарегистрировать право собственности на эти объекты через Росреестр, но получило отказ. Доказать право собственности аэропорту удалось через суд.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.01.2020 12:05
- гость -

Стыдно смотреть на площадь .

23.01.2020 12:23
- гость -

Так не смотри, береги себя.

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