Барнаульский аэропорт отстоял в суде права на привокзальную площадь

Седьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил, что АО "Авиапредприятие "Алтай" (управляет барнаульским аэропортом) законно владеет двумя объектами инфраструктуры – автостоянкой и привокзальной площадью рядом с аэропортом. Соответствующее решение опубликовали в картотеке арбитражных дел.
Эти права пыталось оспорить управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алтайского края.
Из документов следует, что после банкротства "Барнаульского государственного предприятия" АО "Авиапредприятие "Алтай" заключило договор купли-продажи с Алтайским краевым фондом имущества и конкурсным управляющим.
Согласно договору фирма получила оборудование, транспортные средства и объекты недвижимости на земельном участке площадью порядка 391,5 га, а также примыкающие к нему дороги и площади. Однако они не были оформлены должным образом.
Позже предприятие попыталось зарегистрировать право собственности на эти объекты через Росреестр, но получило отказ. Доказать право собственности аэропорту удалось через суд.
Комментарии
Стыдно смотреть на площадь .
Так не смотри, береги себя.