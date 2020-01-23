Барнаульский аэропорт отстоял в суде права на привокзальную площадь

Седьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил, что АО "Авиапредприятие "Алтай" (управляет барнаульским аэропортом) законно владеет двумя объектами инфраструктуры – автостоянкой и привокзальной площадью рядом с аэропортом. Соответствующее решение опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Эти права пыталось оспорить управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алтайского края.

Из документов следует, что после банкротства "Барнаульского государственного предприятия" АО "Авиапредприятие "Алтай" заключило договор купли-продажи с Алтайским краевым фондом имущества и конкурсным управляющим.

Согласно договору фирма получила оборудование, транспортные средства и объекты недвижимости на земельном участке площадью порядка 391,5 га, а также примыкающие к нему дороги и площади. Однако они не были оформлены должным образом.

Позже предприятие попыталось зарегистрировать право собственности на эти объекты через Росреестр, но получило отказ. Доказать право собственности аэропорту удалось через суд.