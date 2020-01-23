Лучше по железной дороге. Количество вагонов увеличили на Алтае из-за шторма

В связи с надвигающейся непогодой в пригородных поездах Алтайского края решено увеличить количество вагонов. В частности, вырастет вместимость поездов Барнаул – Бийск, Барнаул – Алейская – Рубцовск, сообщают в краевом Минтрансе.

На ближайшие четыре дня в общей сложности по этим направлениям добавят 39 вагонов вместимостью 2,3 тысячи мест. По другим маршрутам будут ходить электрички – по шесть вагонов. Расписание из-за штормпрогноза не изменится.

Как уже сообщал amic.ru, на 23 и 24 января прогнозируется резкое ухудшение погоды. Ожидается штормовой ветер и метель. Из-за этого не исключено нарушение транспортного сообщения. На данный момент ограничение ввели на трех участках дорог, проходящих по территории семи муниципалитетов региона.