Госдума отклонила законопроект о мерах поддержки "детям войны"

Госдума в первом чтении отклонила законопроект о льготах и ежемесячных выплатах для "детей войны", сообщает РИА "Новости".
Против инициативы "Справедливой России" и КПРФ проголосовали большинство депутатов. Предложение предусматривало меры поддержки гражданам, которые родились с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года или были несовершеннолетними на момент окончания ВОВ.
Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов убеждал коллег не отклонять проект, а отправить его на доработку специальной группой, но тщетно.
"Когда новый председатель правительства (Михаил Мишустин, – прим. ред.) посещал фракции политические, перед тем как было дано одобрение, на то чтобы он занял эту должность, он проявил неподдельный интерес к вопросу о статусе "детей войны", – напомнил он.
По его словам, отклонением инициативы парламентарии поставят себя в неловкое положение, если новый кабинет министров даст положительную оценку проекту.
Напомним, в Алтайском крае закон о статусе "дети войны" был принят в 2015 году. Краевой закон содержит следующие меры социальной поддержки:
– внеочередное оказание медпомощи по программам госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в краевых медицинских организациях;
– право на получение свободных мест, предназначенных для предоставления социальных услуг, в организациях социального обслуживания, включенных в реестр поставщиков социальных услуг.
Комментарии
Себя поддержите
Правильно. Сколько можно-то. Правнуков войны тоже поддерживать будем?
Правильно. Лучше Мы прапраправнуков Победителей вротимбергов,и мюллеров поддержим!
Послевоенное время было нисколько не лучше. Тоже льготы детям послевойны?
Против инициативы "Справедливой России" и КПРФ проголосовали большинство депутатов.
а что не озвучили партию, которой принадлежит это большинство....
Позор! Позор! И ещё раз позор! Пожалели копейки для стариков? Поддерживаю депутата- коммуниста который сравнил их с фашистами.
Социальные поддержки смешные, было бы из за чего отказывать.
В этом вся "Единая ..." и ЛДПР. Я не очень понимаю, зачем ввели такое звание.Вот лежат у меня корочки, а что с ними делать, не знаю. Пусть лежат, места не пролежат.
В Новосибирской области другой перечень поддержки, не такой смешной, как в АК. Наши депутаты разрешили им без очереди к врачам идти! ухохотаться... Талон-то все равно надо умудриться взять. А в очереди и так одни старики сидят... Они друг друга обходить будут?
Мерзенькая такая видимость заботы.