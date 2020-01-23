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Госдума отклонила законопроект о мерах поддержки "детям войны"

, ИА "Амител"
Большинство депутатов проголосовали против в первом чтении
Фото: Александра Черданцева

Фото: Александра Черданцева

Госдума в первом чтении отклонила законопроект о льготах и ежемесячных выплатах для "детей войны", сообщает РИА "Новости".

Против инициативы "Справедливой России" и КПРФ проголосовали большинство депутатов. Предложение предусматривало меры поддержки гражданам, которые родились с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года или были несовершеннолетними на момент окончания ВОВ.

Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов убеждал коллег не отклонять проект, а отправить его на доработку специальной группой, но тщетно.

"Когда новый председатель правительства (Михаил Мишустин, – прим. ред.) посещал фракции политические, перед тем как было дано одобрение, на то чтобы он занял эту должность, он проявил неподдельный интерес к вопросу о статусе "детей войны", – напомнил он.

По его словам, отклонением инициативы парламентарии поставят себя в неловкое положение, если новый кабинет министров даст положительную оценку проекту.

Напомним, в Алтайском крае закон о статусе "дети войны" был принят в 2015 году. Краевой закон содержит следующие меры социальной поддержки:

– внеочередное оказание медпомощи по программам госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в краевых медицинских организациях;

– право на получение свободных мест, предназначенных для предоставления социальных услуг, в организациях социального обслуживания, включенных в реестр поставщиков социальных услуг.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.01.2020 12:03
- гость -

Себя поддержите

23.01.2020 12:07
- гость -

Правильно. Сколько можно-то. Правнуков войны тоже поддерживать будем?

23.01.2020 12:16
- гость -

Правильно. Лучше Мы прапраправнуков Победителей вротимбергов,и мюллеров поддержим!

23.01.2020 12:17
- гость -

Послевоенное время было нисколько не лучше. Тоже льготы детям послевойны?

23.01.2020 12:19
- гость -

Против инициативы "Справедливой России" и КПРФ проголосовали большинство депутатов.

а что не озвучили партию, которой принадлежит это большинство....

23.01.2020 13:11
Гость

Позор! Позор! И ещё раз позор! Пожалели копейки для стариков? Поддерживаю депутата- коммуниста который сравнил их с фашистами.

23.01.2020 13:18
- гость -

Социальные поддержки смешные, было бы из за чего отказывать.

23.01.2020 13:27
Владимир В.

В этом вся "Единая ..." и ЛДПР. Я не очень понимаю, зачем ввели такое звание.Вот лежат у меня корочки, а что с ними делать, не знаю. Пусть лежат, места не пролежат.

23.01.2020 13:33
- гость -

В Новосибирской области другой перечень поддержки, не такой смешной, как в АК. Наши депутаты разрешили им без очереди к врачам идти! ухохотаться... Талон-то все равно надо умудриться взять. А в очереди и так одни старики сидят... Они друг друга обходить будут?
Мерзенькая такая видимость заботы.

23.01.2020 14:39
Filin

Даже оформлять маме не стали это "звание" - пустозвонство одно

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