Госдума отклонила законопроект о мерах поддержки "детям войны"

Госдума в первом чтении отклонила законопроект о льготах и ежемесячных выплатах для "детей войны", сообщает РИА "Новости".

Против инициативы "Справедливой России" и КПРФ проголосовали большинство депутатов. Предложение предусматривало меры поддержки гражданам, которые родились с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года или были несовершеннолетними на момент окончания ВОВ.

Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов убеждал коллег не отклонять проект, а отправить его на доработку специальной группой, но тщетно.

"Когда новый председатель правительства (Михаил Мишустин, – прим. ред.) посещал фракции политические, перед тем как было дано одобрение, на то чтобы он занял эту должность, он проявил неподдельный интерес к вопросу о статусе "детей войны", – напомнил он.

По его словам, отклонением инициативы парламентарии поставят себя в неловкое положение, если новый кабинет министров даст положительную оценку проекту.

Напомним, в Алтайском крае закон о статусе "дети войны" был принят в 2015 году. Краевой закон содержит следующие меры социальной поддержки:

– внеочередное оказание медпомощи по программам госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в краевых медицинских организациях;

– право на получение свободных мест, предназначенных для предоставления социальных услуг, в организациях социального обслуживания, включенных в реестр поставщиков социальных услуг.