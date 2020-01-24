Пять тонн овса и 300 кг соли: на Алтае обустраивают лесные "столовые" для животных

Глубокий снег для лесных жителей более опасен, чем мороз. Из-за сугробов животные не могут свободно передвигаться и искать пищу. По словам специалистов, в этом году глубина снега в ленточных и приобских борах более 60 см, в отдельных местах – выше метра.

В связи с этим сотрудники холдинга "Алтайлес" обустраивают лесные "столовые". Это кормушки, где животные могут полакомиться сеном, солью, вениками, овсом и подсолнечником. Чаще всего посещают ее лоси, косули, кабаны.

"В прошлом году мы подкармливали зверей в сильные морозы, которые длились несколько дней подряд. Кроме того, из-за перепадов температур на снегу образовывалась ледяная корка. В этом году в лесу установился глубокий снежный покров, который серьезно затрудняет передвижения зверей и доступ к пище. Поэтому обустройство кормушек – это серьезная подмога животным. В кормушки мы привозим сено, соль, веники, овес. Делаем это добровольно, так как работаем в лесу и видим, с какими трудностями приходится сталкиваться диким зверям", – рассказывает директор по лесному хозяйству холдинга "Алтайлес" Валерий Савин.

В ближайшие дни сотрудники хозяйства подкормят животных в Ключевском районе. Для них приготовили три тонны зерновых и подсолнечника. В Шелаболихинском районе с начала года на подкормочные площадки привезли пять тонн овса, 300 кг соли, вывешено более 1000 веников и более 200 центнеров сена для косуль.

"При проведении зимнего маршрутного учета наблюдается большая численность животных на подкормочных площадках и вдоль дорог", – рассказала директор предприятия "Приобье" Екатерина Иванова.

Чтобы лесные жители чувствовали себя комфортно, сотрудники "Алтайлеса" летом заготавливают корм, а зимой ежегодно обустраивают кормушки в приобских и ленточных борах. В поиске подходящих мест для лесных "столовых" помогают егеря. Чаще всего это заказники – особо охраняемые природные территории. Instagram: altailes_official