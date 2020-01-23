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Вооруженный мужчина распугал посетителей "Марии-Ра" в Барнауле

, ИА "Амител"
Охранники нейтрализовали посетителя

На камеру видеонаблюдения попал момент задержания вооруженного посетителя супермаркета "Мария-Ра", расположенного на площади Спартака. Ролик опубликовали в сообществе "Подслушано Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как мужчина, пошатываясь, ходит между прилавками с колбасой и мясными изделиями. В руках у него нож и бутылка.

Когда один из охранников направил на него пистолет, мужчина предпочел сдаться и послушно улегся на пол, предварительно положив нож.

Комментаторы выдвинули несколько версий причин произошедшего. По одной из них, мужчина хотел взять выпивку, не расплатившись за нее. По другой, его целью было задержание и последующая отправка в колонию.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.01.2020 12:34
Гость

В тюрьме его хоть кормить бесплатно будут. На работу если и устроишься, то везде копейки платят. Тот же ракшин на РЦ работягам в два раза зарплату посокращал. Кто начнет возмущаться, ответ один - не нравится, увольняйтесь!

23.01.2020 12:35
гость

Да, похоже второй вариант, слишком грамотно лег

23.01.2020 12:42
- гость -

если второй вариант то лучше ему надо было зайти в администрацию, всем бы польза да и ему срок поболее.

23.01.2020 12:50
- гость -

расплескалась синева, распоясалась

23.01.2020 12:54
- гость -

Комментаторы выдвинули несколько версий причин произошедшего.

Белка у него обыкновенная. На Дальнюю сейчас отвезут отмачивать.

23.01.2020 13:09
- гость -

а какая зарплата в марии ра?

23.01.2020 13:19
- гость -

охранник направляет пистолет на преступника. тут же продавец магазина прохаживается...
а если пуля прилетит?

23.01.2020 13:37
Евгений

А ещё говорят, охранники не нужны.

23.01.2020 13:47
- гость -

да, в стране, где нет пьяных с ножами, охранники не нужны

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