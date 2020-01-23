Вооруженный мужчина распугал посетителей "Марии-Ра" в Барнауле

На камеру видеонаблюдения попал момент задержания вооруженного посетителя супермаркета "Мария-Ра", расположенного на площади Спартака. Ролик опубликовали в сообществе "Подслушано Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как мужчина, пошатываясь, ходит между прилавками с колбасой и мясными изделиями. В руках у него нож и бутылка.

Когда один из охранников направил на него пистолет, мужчина предпочел сдаться и послушно улегся на пол, предварительно положив нож.

Комментаторы выдвинули несколько версий причин произошедшего. По одной из них, мужчина хотел взять выпивку, не расплатившись за нее. По другой, его целью было задержание и последующая отправка в колонию.