Каменские единороссы выберут себе нового главу. Им может стать депутат Найден

Выборы нового секретаря отделения "Единой России" в Каменском районе состоятся в пятницу, 24 января. Это место, как сообщают источники amic.ru, с высокой долей вероятности займет Алексей Найден, депутат парламента Алтайского края, сын осужденного и отстраненного от должности главы района Федора Найдена.

Как сообщили порталу amic.ru в краевом отделении "Единой России" переизбрание пройдет на альтернативной основе: будет несколько кандидатов на этот пост. Сколько и кто именно, не сообщили. На вопрос, есть ли планы по избранию именно Найдена, ответили, что решат все делегаты конференции.

Но вероятность того, что этот пост займет именно Алексей Найден, высока, хотя в партию он вступил относительно недавно.

Предыдущий глава отделения Виктор Ноздрин тоже, судя по нашим источникам, претендует на этот пост. Попадет ли он в список кандидатов, пока непонятно. Его полномочия прекратил президиум политсовета партии в середине декабря 2019 года, причем с формулировкой "за нарушение положений устава партии и невыполнение распоряжения президиума". Руководство партии было недовольно его работой в районе и тем, что он, по сути, развалил местное отделение.