Число заболевших китайским коронавирусом превысило 570 человек

Продолжает расти число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, сообщает ТАСС.

По информации властей КНР, на 23 января число заболевших превысило 570 человек. Абсолютное большинство из них – либо жители города Ухань, где и возникла вспышка инфекции, либо люди, контактировавшие с ними.

В зоне риска свыше 5,8 тысячи человек, которые были в тесном контакте с заболевшими. Их поместили в карантин. Имеется информация о выявлении этого типа вируса в других странах – Таиланде, Корее, США и Японии.

Ранее появилась информация о подозрении на коронавирус у трех человек, прилетевших в Россию из Китая и Таиланда. Официального подтверждения диагноза за этим не последовало.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV, выявленный в КНР, в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. От него скончались не менее 17 человек.