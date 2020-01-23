Число заболевших китайским коронавирусом превысило 570 человек

Продолжает расти число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, сообщает ТАСС.
По информации властей КНР, на 23 января число заболевших превысило 570 человек. Абсолютное большинство из них – либо жители города Ухань, где и возникла вспышка инфекции, либо люди, контактировавшие с ними.
В зоне риска свыше 5,8 тысячи человек, которые были в тесном контакте с заболевшими. Их поместили в карантин. Имеется информация о выявлении этого типа вируса в других странах – Таиланде, Корее, США и Японии.
Ранее появилась информация о подозрении на коронавирус у трех человек, прилетевших в Россию из Китая и Таиланда. Официального подтверждения диагноза за этим не последовало.
Напомним, коронавирус 2019-nCoV, выявленный в КНР, в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. От него скончались не менее 17 человек.
Комментарии
Примечательная эпидемия.
Высокая заразность.
Несколько дней назад писали про 4 умерших, потом про 6, сейчас уже 17.
Писали неделю назад что 12 врачей заразились.
И заразу растащили уже много куда.
Запасайтесь масками.
Собственно, и от гриппов и ОРВИ защита.