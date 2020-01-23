81-летняя жительница Барнаула хотела вложиться в пирамиду, но потеряла 800 тысяч

Барнаульская полиция расследует дело по факту мошенничества в отношении 81-летней горожанки. Установлено, что женщине позвонил неизвестный и предложил получить 1,2 млн рублей компенсации за вложение денег в одну из финансовых структур.
В погоне за легким заработком женщина несколькими траншами перевела 800 тысяч рублей и вскоре осознала, что стала жертвой мошенников, сообщают в алтайском ГУ МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленников ищут.
Как уже сообщал amic.ru, ранее по схожей схеме жертвой мошенников стал пенсионер из Бийского района. 64-летний мужчина решил заняться трейдингом и подзаработать на купле-продажи валют в интернете. С пенсионером связался неизвестный и предложил бийчанину получить повышенные дивиденды. В итоге пожилой мужчина лишился 400 тысяч рублей.
Комментарии
Когда уже полиция научится ловить таких мошенников?
Сейчас для них это легкий безопасный "заработок".
23.01.2020 13:46
- гость -
Полиции некогда, у них в приоритете защита чувств разных верующих в древнесимитский фольклор. Вот сейчас стэндап-комика Долгополова выдавят из страны или посадят, тогда и подходите со своими мошенниками.
Что у Аборигена подгорает? кумира садют?! Расправь свой ирокез, приготовь попкорн и садись поудобнее, дальше будет интересней. А бабка так себе инвестор....
23.01.2020 13:46
- гость -
Может она за границу перевела. Попробуй отлови теперь.
Все равно ей эти деньги были не нужны.
Вна Украине это почти легальный сегмент бизнеса.
Десятки колл-центров.
Треть молодежи через них проходит.
Никого не боятся.
Украина своих не выдает.
Россию доить там модно. Враг же.
Я лично в Барнауе принимал от мошенников уже штук 30 звонков (номеру телефона 17 лет, номер публичный, засвечен во всех базах, в том числе форексами баловался), в 2/3 случаев уловимый акцент из братской республики.
Звонят через интернет-шлюзы, номера почти всегда отображаются как московские
Установлено, что женщине позвонил неизвестный и предложил получить 1,2 млн рублей компенсации
)) дурдом. Перевести 800тр , чтобы получить чуть больше.
номер публичный, засвечен во всех базах, в том числе форексами баловался
Ну и как побаловался?
Россию доить там модно. Враг же.
Ну, в России не каждый же первый - лох форексный.
23.01.2020 14:17
- гость -
Подгорает судя по всему у тебя, а я просто злорадствую.