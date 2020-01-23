81-летняя жительница Барнаула хотела вложиться в пирамиду, но потеряла 800 тысяч

Барнаульская полиция расследует дело по факту мошенничества в отношении 81-летней горожанки. Установлено, что женщине позвонил неизвестный и предложил получить 1,2 млн рублей компенсации за вложение денег в одну из финансовых структур.

В погоне за легким заработком женщина несколькими траншами перевела 800 тысяч рублей и вскоре осознала, что стала жертвой мошенников, сообщают в алтайском ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленников ищут.

Как уже сообщал amic.ru, ранее по схожей схеме жертвой мошенников стал пенсионер из Бийского района. 64-летний мужчина решил заняться трейдингом и подзаработать на купле-продажи валют в интернете. С пенсионером связался неизвестный и предложил бийчанину получить повышенные дивиденды. В итоге пожилой мужчина лишился 400 тысяч рублей.