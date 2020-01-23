7-й маршрут троллейбуса хотят продлить до новостроек Барнаула

Заседание по рассмотрению петиции о работе общественного транспорта прошло в Барнауле.

Одними из главных вопросов встречи стали: организация автобусных маршрутов № 10 и № 25, а также модернизация троллейбусной сети. Общественники предложили проложить троллейбусный маршрут № 7 по улицам Балтийская и Сергея Ускова до Павловского тракта.

Представители МУП "Горэлектротранс" отметили, что продление троллейбусной трассы требует прокладки кабельных линий протяженностью 8 км и строительства троллейбусной контактной сети протяженностью 5 км. Примерная стоимость работ составит 119 млн рублей, а таких средств в бюджете города и "Горэлектротранса" нет.

Тем не менее, отметили специалисты, модернизировать маршрут можно и с меньшими затратами: проложить маршрут по Балтийской и Сергея Ускова с поворотом на Взлетную и дальнейшим следованием по существующему маршруту. Реализация этого проекта потребует из бюджета 107,5 млн рублей. Общественников предложенный вариант устроил, рассказали в администрации.