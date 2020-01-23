7-й маршрут троллейбуса хотят продлить до новостроек Барнаула

Заседание по рассмотрению петиции о работе общественного транспорта прошло в Барнауле.
Одними из главных вопросов встречи стали: организация автобусных маршрутов № 10 и № 25, а также модернизация троллейбусной сети. Общественники предложили проложить троллейбусный маршрут № 7 по улицам Балтийская и Сергея Ускова до Павловского тракта.
Представители МУП "Горэлектротранс" отметили, что продление троллейбусной трассы требует прокладки кабельных линий протяженностью 8 км и строительства троллейбусной контактной сети протяженностью 5 км. Примерная стоимость работ составит 119 млн рублей, а таких средств в бюджете города и "Горэлектротранса" нет.
Тем не менее, отметили специалисты, модернизировать маршрут можно и с меньшими затратами: проложить маршрут по Балтийской и Сергея Ускова с поворотом на Взлетную и дальнейшим следованием по существующему маршруту. Реализация этого проекта потребует из бюджета 107,5 млн рублей. Общественников предложенный вариант устроил, рассказали в администрации.
Комментарии
там ширина дорог позволит? кажется там только по одной полосе?
встанет такой рогатый и будет все новостройки в огромной .опе
Моглибы и 6 маршрут продлить до Павлика по ул. СолнечнаяПоляна
23.01.2020 14:18
- гость -
Значит расширят дорогу или разрешат ездить по ней только троллейбусу. Вопрос чисто технический и вполне решаемый.
Зачем вообще люди в «попе мира» квартиры покупали??? После этого к ним инфа пришла, что магазинов нет, общественный транспорт не ходит и т. д.
23.01.2020 14:44
- гость -
садиков/школ/больниц/поликлиник нет
они гордятся что дома новые и только
23.01.2020 14:44
- гость -
А где покупать? город растет как и вся инфраструктура, логичный ход развития любого населенного пункта.
Если бы администрация и строители не были бы такими жадными, то они сначала бы продумали все мелочи (в т.ч. транспорт, дороги, тепло- и водоснабжение ...) А то тыкают свою точечные и не только застройки, а люди потом маятся. Зато администрация отчитывается за сданную жилплощадь. Премии получают и не только премии.
23.01.2020 14:54
- гость -
Логично для развития любого РОССИЙСКОГО населённого пункта. В Финляндии например сначала коммуникации подводят, дороги, транспортную инфраструктуру готовят а уж потом стройку начинают.
Сделайте трамваи до Южного!!! Пробок станет на Змеиногорском меньше. И популярность электротранспорта возрастет!