Первый в Барнауле: где купить уникальные товары для интерьера из Китая

Впервые в Барнауле открылся магазин с уникальными китайскими товарами для интерьера "Байчжен", который находится на территории рынка на Космонавтов, 59.
Здесь можно купить все для дома: бытовую и электронную технику, торшеры, люстры, светильники, текстиль, скатерти, посуду, наборы кухонных ножей, хозяйственные товары, предметы для ванной комнаты, а также сантехнику и оригинальную сувенирную продукцию. Одним словом, каждый покупатель обязательно найдет что-то по душе.
Уникальность "Байчжен" заключается в прямых поставах из Поднебесной, а также в фабричном качестве товаров. Все это влияет на цену, которая весьма демократична.
Огромный выбор товаров, внимательное отношение персонала оставит приятное впечатление от посещения магазина. Возможны оптовые и розничные продажи, наличный расчет или расчет переводом на карту банка.
Магазин "Байчжен" приглашает за покупками!
Торгово-производственный комплекс Алтайского края
г. Барнаул, пр. Космонавтов, 59
Тел. (3852) 33-72-86
Время работы комплекса: 9:00-18:00
Комментарии
Рынок большой, Написали бы поконкретней.
Что уникального в этом? речь скорее всего о магазе, с торца здания, он там и был. переименовали? браво. Обычная реклама, ничего нового.
в любой магаз зайти - все из китая
Ну там хотябы не скрывают этого ))))) и запахи характерные и разрез глаз тоже выдаёт )))))
На космонавтов каждый отдел уникален именно этим.И запахом товаров,что глаза выедает.
вот если бы нормальный магазин товаров для интерьера из Европы, то да, уникальный, хотя..... даже что из европы изготовлено в китае))))))))
в свете последних событий лучше вообще не приближаться пока к всему китайскому