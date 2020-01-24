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Первый в Барнауле: где купить уникальные товары для интерьера из Китая

, ИА "Амител"
От бытовой техники до интерьерных сувениров можно приобрести в магазине "Байчжен"

Впервые в Барнауле открылся магазин с уникальными китайскими товарами для интерьера "Байчжен", который находится на территории рынка на Космонавтов, 59.

Здесь можно купить все для дома: бытовую и электронную технику, торшеры, люстры, светильники, текстиль, скатерти, посуду, наборы кухонных ножей, хозяйственные товары, предметы для ванной комнаты, а также сантехнику и оригинальную сувенирную продукцию. Одним словом, каждый покупатель обязательно найдет что-то по душе.

Уникальность "Байчжен" заключается в прямых поставах из Поднебесной, а также в фабричном качестве товаров. Все это влияет на цену, которая весьма демократична.

Огромный выбор товаров, внимательное отношение персонала оставит приятное впечатление от посещения магазина. Возможны оптовые и розничные продажи, наличный расчет или расчет переводом на карту банка.

Магазин "Байчжен" приглашает за покупками!

Торгово-производственный комплекс Алтайского края
г. Барнаул, пр. Космонавтов, 59
Тел. (3852) 33-72-86
Время работы комплекса: 9:00-18:00

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.01.2020 10:03
- гость -

Рынок большой, Написали бы поконкретней.

24.01.2020 10:25
krash

Что уникального в этом? речь скорее всего о магазе, с торца здания, он там и был. переименовали? браво. Обычная реклама, ничего нового.

24.01.2020 10:27
- гость -

в любой магаз зайти - все из китая

24.01.2020 10:42
krash

Ну там хотябы не скрывают этого ))))) и запахи характерные и разрез глаз тоже выдаёт )))))

24.01.2020 10:43
Бабуля

На космонавтов каждый отдел уникален именно этим.И запахом товаров,что глаза выедает.

24.01.2020 11:00
гость

вот если бы нормальный магазин товаров для интерьера из Европы, то да, уникальный, хотя..... даже что из европы изготовлено в китае))))))))

24.01.2020 11:08
- гость -

в свете последних событий лучше вообще не приближаться пока к всему китайскому

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