Первый в Барнауле: где купить уникальные товары для интерьера из Китая

Впервые в Барнауле открылся магазин с уникальными китайскими товарами для интерьера "Байчжен", который находится на территории рынка на Космонавтов, 59.

Здесь можно купить все для дома: бытовую и электронную технику, торшеры, люстры, светильники, текстиль, скатерти, посуду, наборы кухонных ножей, хозяйственные товары, предметы для ванной комнаты, а также сантехнику и оригинальную сувенирную продукцию. Одним словом, каждый покупатель обязательно найдет что-то по душе.

Уникальность "Байчжен" заключается в прямых поставах из Поднебесной, а также в фабричном качестве товаров. Все это влияет на цену, которая весьма демократична.

Огромный выбор товаров, внимательное отношение персонала оставит приятное впечатление от посещения магазина. Возможны оптовые и розничные продажи, наличный расчет или расчет переводом на карту банка.

Магазин "Байчжен" приглашает за покупками!

Торгово-производственный комплекс Алтайского края

г. Барнаул, пр. Космонавтов, 59

Тел. (3852) 33-72-86

Время работы комплекса: 9:00-18:00