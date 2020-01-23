"Как будем успевать?": Томенко призвал ремонтировать больше дорог на Алтае

Доля региональных дорог, соответствующих нормативному состоянию, в 2021 году будет доведена в Алтайском крае до 40%, заявил на заседании правительства в среду, 22 января, министр транспорта региона Александр Дементьев.

Так, в 2019 году на ремонт было выделено почти 12 миллиардов. На эти деньги удалось улучшить количество доли трасс в нормативном состоянии на 1%. А задача, поставленная президентом, – увеличить до 50% к 2024 году. Виктор Томенко выразил обеспокоенность, успеет ли край наверстать эту цифру за четыре года. Александр Дементьев уверен: с 2022 года изменится система распределения бюджетных средств для регионов, и Алтайский край получит дополнительные деньги.

Как сообщил министр на заседании, всего на дорожное хозяйство в 2020 году будет направлено 11,707 миллиарда рублей. Планируется выполнить строительство, реконструкцию, ремонт и привести в нормативное состояние 843,4 километра автомобильных дорог и 21 расположенное на них искусственное сооружение. Доля дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативному состоянию, в результате этого в 2020 году составит 40%.

По его словам, на работы в Барнаульской агломерации направят более 1,7 млрд рублей, а стоимость работ в Бийской агломерации превысит 460,5 млн рублей.

При этом Дементьев сообщил, что в 2019 году на строительство, реконструкцию, ремонт и приведение в нормативное состояние автодорог в крае направили 12,3 млрд рублей. Это позволило выполнить работы на 929 км автодорог и 12 мостах. В результате доля соответствующих нормативам региональных дорог составила 39,4%.

"Как успевать будем?" – спросил Томенко.

"Будем успевать. Приводим в порядок основные дороги. По нацпроекту, с 2022 года рассчитываем на дополнительные деньги из федерального бюджета, которые пойдут на дороги, не входящие в агломерации", – отметил Дементьев.

"Хорошо, но нужно готовиться к этому заранее. В том числе строительными материалами", – добавил губернатор.

Предлагается уже в этом году выделить из 245 миллионов средства на закупку новой техники.

Отметим, что на основные статьи дорожных работ предложено направить 6,9 миллиарда рублей (60% от дорожного фонда 2020 года). Более 3 миллиардов уйдет на содержание дорог.

В Барнауле приведут в порядок трассы на 1,7 миллиарда рублей. Значительная часть уйдет на расширение улицы Попова.

По итогам 2019 года Барнаул занял третье место в России по качеству дорог.