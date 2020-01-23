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Мужчину, распугавшего ножом барнаульцев, направили к медикам

, ИА "Амител"
В полиции прокомментировали инцидент в супермаркете "Мария-Ра"
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Факт задержания вооруженного мужчины в торговой точке сети "Мария-Ра" в Барнауле подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"21 января в отдел полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление о том, что в одном из магазинов города мужчина с предметом, похожим на нож, угрожает посетителям", – уточнили в полиции.

Мужчину задержали и направили на медицинское обследование. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее в социальных сетях распространили запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент задержания вооруженного покупателя. Мужчина сам сложил оружие, когда на него направили пистолет.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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