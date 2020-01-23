Средняя пенсия неработающих барнаульцев перевалила за 15 тысяч

После январской индексации на 6,6% средний размер страховой пенсии неработающих барнаульцев вырос на 700 рублей. В результате средний размер пенсии в городе составил 15,2 тысячи рублей, сообщают в краевом Управлении ПФР.

Сейчас в Барнауле живет около 201 тысячи пенсионеров, из них неработающих – более 144 тысяч. Как уточняют в Пенсионном фонде, прибавка у каждого была индивидуальной – исходя из конкретного размера пособия.

Напомним, с февраля на 1,03% вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Также увеличится и стоимость набора социальных услуг, который федеральные льготники могут получать как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.