Средняя пенсия неработающих барнаульцев перевалила за 15 тысяч

После январской индексации на 6,6% средний размер страховой пенсии неработающих барнаульцев вырос на 700 рублей. В результате средний размер пенсии в городе составил 15,2 тысячи рублей, сообщают в краевом Управлении ПФР.
Сейчас в Барнауле живет около 201 тысячи пенсионеров, из них неработающих – более 144 тысяч. Как уточняют в Пенсионном фонде, прибавка у каждого была индивидуальной – исходя из конкретного размера пособия.
Напомним, с февраля на 1,03% вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Также увеличится и стоимость набора социальных услуг, который федеральные льготники могут получать как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.
Комментарии
средний размер страховой пенсии неработающих барнаульцев вырос на 700 рублей
м-да, а кто-то продавливая повышение пенсионного возраста на 5 лет обещал прибавку в 1000 рублей...
Дожили?!!!
Чёрт!Молодцы! Вот вам целых 250$!!! Ни в чем себе не отказывайте!
Как то не складывается повышение в 700 рублей, моему мужу прибавили только 300. Как они считают непонятно. Мне продлили пенсионный возраст, а мужу обещаной прибавки нет. Несправедливо.
Люди сами виноваты, что имеют такие пенсии - что еще нужно сделать Путину и его команде, чтобы народ прозрел?!
Свистеть, не мешки ворочать
А давайте сравним эту огромную сумму 15000 рублей с зарплатами наших слуг, депутатов Думы
Мой отец на заводе больше 40 лет отработал, персия 12000...
Неработающие это кто? Кто и до пенсии не работал или на пенсии не работает?
23.01.2020 16:04
Мила
А какой смысл - ведь спросить с этих мы не можем, но почему-то голосуем за них...
родственник живет в Германии пенсия 2300 евро! Слава председателю Генсовета!
Что-то не сходится! Если средний размер пенсий барнаульцев вырос на 700 рублей, а 700 руб. это 6,6%, то средняя пенсия никак не может быть 15 200 рублей, а только 11 304,93. Соответственно, раньше средняя была 10 605( к 10 605прибавить 6,6%, то есть 699,93 (будем считать как 700), то получим 11304,93). Мои скорые подсчеты с погрешностью, не 700 рублей, а 699,93; но разница в 7 копеек не может дать 15 200 вместо 11 304,93.