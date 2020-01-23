"Второй вид, чесночную": автомобиль влетел в барнаульское кафе

Автомобиль Lada Largus врезался в павильон кафе "Дымок" на улице Малахова. Зданию причинен ущерб: судя по фото, разбито стекло.
Подробностей этого происшествия в ГИБДД нет, значит, скорее всего, обошлось без пострадавших.
Пользователи соцсетей обсуждают возможные причины ДТП. Одни считают, что водитель пытался обрулить пешехода, другие – что автомобиль выбросило из колеи.
Как уже сообщал amic.ru, в ближайшие два дня в Алтайском крае ожидается непогода. Синоптики обещают сильный ветер и метели. Губернатор Виктор Томенко попросил водителей по возможности отказаться от поездок.
В случае проблем на дорогах края следует звонить по телефону горячей линии МЧС: +7 (3852) 202-621. Она работает только в период непогоды.
Комментарии
Щас под сиралы набегут , права купил, ехал мечтал, пассажирку за колено держал
Обрулил пешехода где? По тротуару ехал однако. Педальки перепутал, окно запотело, пешеход помешал....на тротуаре!
Знаю такой случай. Из кафе постоянно играла музыка, мужчина жил напротив. Однажды терпение лопнуло и он кафе подобным образом наказал. Кстати "шумовое загрязнение" (так называют экологи, народ - русским свинством) из тех же "Огней", это один из признаков который относит РФ в категорию стран 3-о мира.