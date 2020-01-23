"Второй вид, чесночную": автомобиль влетел в барнаульское кафе

Автомобиль Lada Largus врезался в павильон кафе "Дымок" на улице Малахова. Зданию причинен ущерб: судя по фото, разбито стекло.

Подробностей этого происшествия в ГИБДД нет, значит, скорее всего, обошлось без пострадавших.

Пользователи соцсетей обсуждают возможные причины ДТП. Одни считают, что водитель пытался обрулить пешехода, другие – что автомобиль выбросило из колеи.

Как уже сообщал amic.ru, в ближайшие два дня в Алтайском крае ожидается непогода. Синоптики обещают сильный ветер и метели. Губернатор Виктор Томенко попросил водителей по возможности отказаться от поездок.

В случае проблем на дорогах края следует звонить по телефону горячей линии МЧС: +7 (3852) 202-621. Она работает только в период непогоды.