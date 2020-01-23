Барнаульцы не отказываются от отдыха на Хайнане из-за вспышки опасного коронавируса

Информация о вспышке коронавируса в Китае не отпугнула жителей Алтайского края ехать отдыхать на Хайнань. Отказов от путевок нет, но и заявок на отдых в январе и феврале немного. Зато люди уже активно бронируют путевки на весну. Об этом amic.ru рассказали в местных турагентствах.

Реагируют спокойно

Случаев заражения на острове Хайнань не зафиксировано. Туроператоры заверили агентов, что ситуация на курорте благополучная, направлять туристов туда можно. Хотя Роспотребнадзор рекомендовал жителям Алтайского края отказаться от путешествий по Китаю.

Сами барнаульцы на ситуацию реагируют спокойно. Отказов от путевок турагенты не отмечают. "По сути, ничего не поменялось. Да и звонков не так много, как обычно бывает, когда идет волна паники", – говорит Наталья Белоусова, руководитель турфирмы "Охота".

В агентство "100 дорог" поступило только два звонка от взволнованных туристов, которые собираются лететь в Таиланд. Они спрашивали, можно ли лететь на курорт в связи с тем, что инфекция распространилась за пределы Китая.

"Люди прекрасно понимают, что Хайнань – отдельный остров (в 1,5 тыс. км от эпицентра вспышки, – прим. ред.), а вспышка произошла на материковой части. К тому же всех въезжающих и выезжающих на остров там проверяют на симптомы заболевания. Поэтому отказов от путевок нет", – прокомментировала Ольга Ришко, руководитель турфирмы "Глэм-тур".

Несмотря на это, в некоторых турфирмах все же пока советуют не торопиться с поездкой на китайский остров в ближайшее время. "Хоть Хайнань и находится далеко от провинции Ухань (эпицентр коронавируса, – прим. ред.), мы сами стараемся пока не предлагать клиентам Китай, пока ситуация в этой стране не улучшится", – прокомментировала Евгения Беспалова, руководитель турфирмы "100 дорог".

Просто не сезон

Падения спроса на путевки на китайский курорт нет, заявляют турагенты. Все просто: январь и февраль – не сезон для отдыха. В это время туда едут мало – на острове прохладная погода, дует ветер, недостаточно теплое для купания море.

"Хайнань наши туристы бронируют неплохо, но только в сезон. Потому что даже задешево лететь туда и не зайти в море сибирские туристы не хотят. Активный пик бронирования наступает с февраля, но полетят все отдыхать именно в марте, апреле и мае – это самые лучшие месяцы для отдыха на Хайнане", – говорит Беспалова.

Путевки на двоих с вылетом из Новосибирска в марте стоят немного дороже, чем сейчас, – от 70-80 тыс. рублей. Чем ближе к лету, тем цена будет выше, говорят агенты.

Напомним, вспышку пневмонии неизвестной этиологии обнаружили в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года. По данным на 23 января, в 25 провинциях страны число зарегистрированных больных пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, составило 571 человек. Из них в тяжелом состоянии находятся 95 человек, 17 человек скончалось, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения. По данным СМИ, вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Он передается от человека к человеку. Власти Китая рекомендовали не посещать провинцию Ухань.