Четверг, 23 Январь, 17:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,83
€ 68,52
Обь
4см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новое правительство РФСнегопады на АлтаеКрещение-2020
Новости

Барнаульцы не отказываются от отдыха на Хайнане из-за вспышки опасного коронавируса

, ИА "Амител"
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от путешествий по Китаю
Хайнань / Фото: pixabay.com

Хайнань / Фото: pixabay.com

Информация о вспышке коронавируса в Китае не отпугнула жителей Алтайского края ехать отдыхать на Хайнань. Отказов от путевок нет, но и заявок на отдых в январе и феврале немного. Зато люди уже активно бронируют путевки на весну. Об этом amic.ru рассказали в местных турагентствах.

Реагируют спокойно

Случаев заражения на острове Хайнань не зафиксировано. Туроператоры заверили агентов, что ситуация на курорте благополучная, направлять туристов туда можно. Хотя Роспотребнадзор рекомендовал жителям Алтайского края отказаться от путешествий по Китаю.

Сами барнаульцы на ситуацию реагируют спокойно. Отказов от путевок турагенты не отмечают. "По сути, ничего не поменялось. Да и звонков не так много, как обычно бывает, когда идет волна паники", – говорит Наталья Белоусова, руководитель турфирмы "Охота".

В агентство "100 дорог" поступило только два звонка от взволнованных туристов, которые собираются лететь в Таиланд. Они спрашивали, можно ли лететь на курорт в связи с тем, что инфекция распространилась за пределы Китая.

"Люди прекрасно понимают, что Хайнань – отдельный остров (в 1,5 тыс. км от эпицентра вспышки, – прим. ред.), а вспышка произошла на материковой части. К тому же всех въезжающих и выезжающих на остров там проверяют на симптомы заболевания. Поэтому отказов от путевок нет", – прокомментировала Ольга Ришко, руководитель турфирмы "Глэм-тур". 

Несмотря на это, в некоторых турфирмах все же пока советуют не торопиться с поездкой на китайский остров в ближайшее время. "Хоть Хайнань и находится далеко от провинции Ухань (эпицентр коронавируса, – прим. ред.), мы сами стараемся пока не предлагать клиентам Китай, пока ситуация в этой стране не улучшится", – прокомментировала Евгения Беспалова, руководитель турфирмы "100 дорог".

Просто не сезон

Падения спроса на путевки на китайский курорт нет, заявляют турагенты. Все просто: январь и февраль – не сезон для отдыха. В это время туда едут мало – на острове прохладная погода, дует ветер, недостаточно теплое для купания море.

"Хайнань наши туристы бронируют неплохо, но только в сезон. Потому что даже задешево лететь туда и не зайти в море сибирские туристы не хотят. Активный пик бронирования наступает с февраля, но полетят все отдыхать именно в марте, апреле и мае – это самые лучшие месяцы для отдыха на Хайнане", – говорит Беспалова.

Путевки на двоих с вылетом из Новосибирска в марте стоят немного дороже, чем сейчас, – от 70-80 тыс. рублей. Чем ближе к лету, тем цена будет выше, говорят агенты.

Напомним, вспышку пневмонии неизвестной этиологии обнаружили в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года. По данным на 23 января, в 25 провинциях страны число зарегистрированных больных пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, составило 571 человек. Из них в тяжелом состоянии находятся 95 человек, 17 человек скончалось, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения. По данным СМИ, вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Он передается от человека к человеку. Власти Китая рекомендовали не посещать провинцию Ухань.

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
17:38
Все патрульные машины Алтайского края включили проблесковые маячки 0
17:20
Барнаульцы не отказываются от отдыха на Хайнане из-за вспышки опасного коронавируса 0
17:10
Новые возможности для трейдеров: в Сети появился портал для успешной работы на рынке 0
17:00
Россия обошла Украину по уровню коррупции 5
16:53
Заражение россиян новым коронавирусом не подтвердилось 3
16:41
Директора филиала "Аптек Алтая" осудили за крупную взятку 1
16:15
Дело против краснодарского сироты за спил аварийного дерева закрыли 7
15:54
Сотрудники ГИБДД помогли бийчанам выбраться из снежного плена 1
15:40
Рубцовск может стать "доблестным" 0
15:23
Пятую трассу закрыли в Алтайском крае 0
15:06
Средняя пенсия неработающих барнаульцев перевалила за 15 тысяч 10
14:53
"Второй вид, чесночную": автомобиль влетел в барнаульское кафе 6
14:37
Мужчину, распугавшего ножом барнаульцев, направили к медикам 0
14:25
"Как будем успевать?": Томенко призвал ремонтировать больше дорог на Алтае 6
14:15
Седьмой маршрут троллейбуса хотят продлить до новостроек Барнаула 12
14:01
"Это маразм". Почему алтайские производители опасаются массового банкротства 18
13:50
Виктор Томенко ввел режим повышенной готовности в Алтайском крае 1
13:41
81-летняя жительница Барнаула хотела вложиться в пирамиду, но потеряла 800 тысяч 17
13:30
Алтайские школьники могут поехать на турнир юных исследователей в США и Китай 0
13:16
Каменские единороссы выберут себе нового главу. Им может стать депутат Найден 6
13:01
Дежурный по переезду предотвратил железнодорожную катастрофу на Алтае 7
12:55
Число заболевших китайским коронавирусом превысило 570 человек 1
12:39
Лучше по железной дороге. Количество вагонов увеличили на Алтае из-за шторма 0
12:20
Вооруженный мужчина распугал посетителей "Марии-Ра" в Барнауле 9
12:15
Рук не хватает. Барнаульцы вышли убирать снег с тротуаров и остановок 8
12:02
Госдума отклонила законопроект о мерах поддержки "детям войны" 11
11:45
"Конь не валялся": как мэры оправдывались перед Томенко за плохую уборку снега    28
11:42
Барнаульский аэропорт отстоял в суде права на привокзальную площадь 4
11:30
Камышовый кот из барнаульского зоопарка обзавелся симпатичной подружкой 2
11:15
Уже 12 школ закрыли на Алтае из-за ОРВИ 0
11:00
Большому теннису быть: в Барнауле открывается новый спортивный клуб 6
10:47
Девушки-подростки избили и ограбили незнакомку в Новоалтайске 6
10:42
Единороссы попросили мэрию вернуть паровозик на угол Молодежной – Красноармейского 8
10:30
За смерть трехлетней девочки из Славгорода осудят бабушку 2
10:16
Алтайский депутат опроверг наличие недвижимости на Кипре 7
10:01
Тело мечты и 50 тысяч рублей: масштабный фитнес-проект для женщин стартует в Барнауле 3
09:55
Полиция проверяет шутки Александра Долгополова на оскорбление чувств верующих 28
09:45
Telegram-каналы узнали о дате проведения внеочередных выборов в Госдуму. Или нет 2
09:31
И снова здравствуйте. В Алтайском крае начали перекрывать трассы 5
09:16
Высотный район. Два небоскреба вырастут в квартале за "Сити-Центром" в Барнауле 18
08:46
Умер актер сериалов "Интерны" и "Универ" Данила Перов 3
08:30
Максим Топилин назначен руководителем Пенсионного фонда РФ 17
08:21
Как подорожала сотовая связь и почему операторы решили поднять цены 9
08:12
О новых тарифах и новых законах. Онлайн-конференция с гендиректором БГЭС
Все, что вас волнует об электричестве, спросите у гендиректора БГЭС
08:00
Сибирский секрет. Что поможет уверенно водить машину зимой и экономить на топливе 0
07:50
Ученые нашли связь жира на животе с риском повторного инфаркта 0
07:40
Телеведущий Беляев отказался от лекарств против рака, но болезнь отступает 1
07:20
"В коматозном состоянии". Репортаж из села, где бесследно исчезли подростки 21
07:03
Мы созрели. Депутат Мордовин о поправках к Конституции, меняющих политическую систему 0
06:52
Дальше – больше. Как вырастет налог на недвижимость в Барнауле в 2021 году? 15
06:34
Многодетная мать и любительница танго: фото россиянки, ставшей "Миссис Вселенная" 10
06:16
Какое значение имеют сны на 23 января и что нужно увидеть, чтобы дожить до 100 лет 0
06:02
Врио главы Барнаула Франк впервые попал в медиарейтинг и сразу на хорошее место 23

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.