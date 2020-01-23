Рубцовск может стать "доблестным"

Рубцовчане хотят добиться почетного звания – "Город трудовой доблести". Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести".

По мнению руководителя фракции "Единая Россия" в горсовете Ирины Кох, Рубцовск – как никакой другой город Алтайского края достоин носить это звание.

Так, он сформировался как мощный промышленный центр именно в годы Великой Отечественной войны, когда туда эвакуировали крупные заводы. "Кроме того, рубцовчане внесли значительный вклад в приближение победы над фашизмом", – подчеркнула Кох.

По ее словам, присвоение статуса "Город трудовой доблести" для рубцовчан – вопрос чести. Для этого в городе необходимо организовать широкомасштабный сбор подписей.