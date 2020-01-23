Сотрудники ГИБДД помогли бийчанам выбраться из снежного плена

Бийчанин поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь, оказанную во время мощной метели, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Непогода застала мужчину с семьей на загородной трассе. Автомобиль Toyota Sprinter Carib забуксовал неподалеку от поселка Мальцево.

Инспекторы ДПС лейтенант Роман Полев и капитан Алексей Егоркин заметили попавших в беду горожан.

Они помогли выехать из сугроба и предложили сопроводить до города. Автолюбитель принял предложение. Его машина по пути заглохла и больше не заводилась.

Полицейские дали отогреться семье в служебной машине, а затем посадили ее на попутку до Бийска. Автомобиль отбуксировали в ближайший населенный пункт.

Убедившись, что оказавшаяся в беде семья в помощи больше не нуждается, полицейские продолжили несение службы.

23 января в Алтайский край вернулась ненастная погода. Сотрудники ГИБДД, как и других оперативных ведомств, переведены в режим повышенной готовности.

"Если водитель попал в беду на дороге и не знает, кого попросить о помощи, то ему нужно сообщить о проблеме в дежурную часть ГИБДД и ближайший наряд ДПС будет незамедлительно направлен к нему", – проинформировали в полиции.

Телефон УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.