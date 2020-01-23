Пятую трассу закрыли в Алтайском крае

Продолжает расширяться список автодорог в Алтайском крае, движение по которым закрыто из-за непогоды. О новом ограничении сообщает "Алтайавтодор".

Из-за метели и сильного бокового ветра перекрыли участок трассы Алейск – Чарышское. Временный запрет на въезд для автолюбителей распространяется на участок от Алейска до села Усть-Калманка.

Также остаются закрытыми еще четыре дороги:

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области от (Змеиногорска до Рубцовска);

Алейск – Петропавловское – Смоленское (от г. Алейска до с. Краснодарского Усть-Пристанского района);

Горняк – Староалейское;

Батурово – Киприно – Юдиха.

Напомним, информацию о ситуации на дорогах можно уточнить на горячей линии МЧС России по Алтайскому краю, позвонив по тел. 8 (3852) 202-621. Она действует только во время сложной обстановки.

По федеральным трассам может проинформировать ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69, а по региональным – КГКУ "Алтайавтодор": 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169.