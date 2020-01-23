Россия обошла Украину по уровню коррупции

Россия заняла 137-е место из 180 по уровню восприятия коррупции. Об этом говорится в итоговом исследовании за 2019 год, которое провела компания Transparency International.
Индекс восприятия коррупции составляется на основе опросов экспертов и бизнесменов. В итоге странам выставляют баллы от 0 до 100, где 0 – это высокое восприятие коррупции в государственной среде, а 100 – самое низкое.
У России, как и годом ранее, 28 баллов. Это 137-е место. Такой же результат показали Доминиканская Республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай и Уганда. У Украины 30 баллов и 126-е место. Лучший результат среди стран СНГ показала Белоруссия – 66-е место.
Возглавили антикоррупционный рейтинг Новая Зеландия и Дания. Замыкают список Сомали, Южный Судан, Сирия.
Комментарии
Неплохое соседство.
Все, что нужно знать об «исследованиях» и «рейтингах» этой грантоедской конторки:
1. Финансируется это заведение фондом Сороса «Оупен Сосаети» и Фондом Форда.
2. Официальную поддержку осуществляет Госдеп США, а также МИД ряда европейских стран.
3. Отделения ТИ в США нет, так как не получена аккредитации от Министерства внутренней безопасности US dept. of Homeland Security.
4. Транспаренси из одного ряда с Эмнести Интернешнл, Фридом Хаус, Гринпис.
По моему достаточно инфы, чтобы сделать вывод об уровне аналитики этой конторки.
-гость- 17:18
Ролдугин? Сергей Павлович? вы?
таки еще один прорыв от ввп и самоли подвинем не зря же кукол меняем
17:24
А по существу есть что возразить?
Хоть в одном из пунктов ложь содержится?
Нет, все проверенные факты.
И оспорить их вы не можете.
Что вам остаётся?
Включить тупого и начать мычать «ролдугин», «угин», «июгин»...
ты, хомячок, смешон и жалок)
Тебе, сопля, до того же музыканта Ролдугина - как до Луны. А ты, промокашка, все пытаешься умного из себя корчить)
Раньше в космосе лидировали, а теперь - вот.
Короче: "Мы в это верили!"
23.01.2020 17:56
- гость -
И кто в сейчас лидирует в Космосе?
И кто в сейчас лидирует в Космосе?
------------
Всё теже, только без нас
23.01.2020 18:14
- гость -
Да ну! И в чем лидерство тех других? Что запустили в космос ненужную никому теслу?
Ну хоть в чем-то обогнали Украину!
18:17
А у хахлов ещё хуже..хотяя подождите..!
17:18
В январе 2017 года Секретариат Transparency International подтвердил, что его Международный совет директоров 10 января 2017 года принял решение о том, чтобы лишить его американского партнера - Transparency International USA - своей аккредитации в качестве национальной главы в Соединенных Штатах. Transparency International USA присоединяется к числу филиалов, лишенных полномочий, среди которых и Transparency Croatia. Утвержденной основой для дис-аккредитации было признание Советом различий в философии, стратегиях и приоритетах между прежней главой и Международным движением Transparency International. Также сообщалось, что TI-USA в США рассматривается как корпоративная группа, финансируемая международными корпорациями - теми же транснациональными компаниями, которые коррумпируют политическую систему США. Бюджет MI TI-USA был предоставлен компаниями Bechtel, Deloitte, Google, Pfizer ($ 50 000 и более), Citigroup, ExxonMobil, Fluor, General Electric, Lockheed Martin, Marsh & McLennan, PepsiCo, PricewaterhouseCoopers, Raytheon, Realogy, Tyco ($ 25,000 - $ 49,999) и Freeport-McMoRan и Johnson & Johnson (до $ 24999). TI-USA ранее присуждала ежегодную корпоративную награду одному из своих крупных корпоративных спонсоров. В 2016 году эта награда досталась Bechtel. [36]
23.01.2020 17:18
- гость -
А слабо нашу - Путинскую аналитику привести - там мы на каком месте?!
23.01.2020 17:18
- гость -
А слабо привести данные солидной конторки из РФ?!
Запад лидирует в исследовании дальнего космоса аппаратами и орбитальными телескопами. А мы с друзьями (Сирия и т.п.) закономерно на одной строчке.