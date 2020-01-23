Россия обошла Украину по уровню коррупции

Россия заняла 137-е место из 180 по уровню восприятия коррупции. Об этом говорится в итоговом исследовании за 2019 год, которое провела компания Transparency International.

Индекс восприятия коррупции составляется на основе опросов экспертов и бизнесменов. В итоге странам выставляют баллы от 0 до 100, где 0 – это высокое восприятие коррупции в государственной среде, а 100 – самое низкое.

У России, как и годом ранее, 28 баллов. Это 137-е место. Такой же результат показали Доминиканская Республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай и Уганда. У Украины 30 баллов и 126-е место. Лучший результат среди стран СНГ показала Белоруссия – 66-е место.

Возглавили антикоррупционный рейтинг Новая Зеландия и Дания. Замыкают список Сомали, Южный Судан, Сирия.