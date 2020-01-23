Четверг, 23 Январь, 18:43

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,95
€ 68,69
Обь
4см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новое правительство РФСнегопады на АлтаеКрещение-2020
Новости

Россия обошла Украину по уровню коррупции

, ИА "Амител"
Страна оказалась на одной строчке с Либерией и Папуа – Новой Гвинеей
Фото: Culture.ru

Фото: Culture.ru

Россия заняла 137-е место из 180 по уровню восприятия коррупции. Об этом говорится в итоговом исследовании за 2019 год, которое провела компания Transparency International.

Индекс восприятия коррупции составляется на основе опросов экспертов и бизнесменов. В итоге странам выставляют баллы от 0 до 100, где 0 – это высокое восприятие коррупции в государственной среде, а 100 – самое низкое.

У России, как и годом ранее, 28 баллов. Это 137-е место. Такой же результат показали Доминиканская Республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай и Уганда. У Украины 30 баллов и 126-е место. Лучший результат среди стран СНГ показала Белоруссия – 66-е место.

Возглавили антикоррупционный рейтинг Новая Зеландия и Дания. Замыкают список Сомали, Южный Судан, Сирия.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

23.01.2020 17:07
- гость -

Неплохое соседство.

23.01.2020 17:18
- гость -

Все, что нужно знать об «исследованиях» и «рейтингах» этой грантоедской конторки:
1. Финансируется это заведение фондом Сороса «Оупен Сосаети» и Фондом Форда.
2. Официальную поддержку осуществляет Госдеп США, а также МИД ряда европейских стран.
3. Отделения ТИ в США нет, так как не получена аккредитации от Министерства внутренней безопасности US dept. of Homeland Security.
4. Транспаренси из одного ряда с Эмнести Интернешнл, Фридом Хаус, Гринпис.

По моему достаточно инфы, чтобы сделать вывод об уровне аналитики этой конторки.

23.01.2020 17:24
гость

-гость- 17:18
Ролдугин? Сергей Павлович? вы?

23.01.2020 17:27
- гость -

таки еще один прорыв от ввп и самоли подвинем не зря же кукол меняем

23.01.2020 17:35
- гость -

17:24
А по существу есть что возразить?
Хоть в одном из пунктов ложь содержится?
Нет, все проверенные факты.
И оспорить их вы не можете.
Что вам остаётся?
Включить тупого и начать мычать «ролдугин», «угин», «июгин»...
ты, хомячок, смешон и жалок)
Тебе, сопля, до того же музыканта Ролдугина - как до Луны. А ты, промокашка, все пытаешься умного из себя корчить)

23.01.2020 17:56
- гость -

Раньше в космосе лидировали, а теперь - вот.
Короче: "Мы в это верили!"

23.01.2020 18:04
- гость -

23.01.2020 17:56
- гость -

И кто в сейчас лидирует в Космосе?

23.01.2020 18:14
- гость -

И кто в сейчас лидирует в Космосе?
------------
Всё теже, только без нас

23.01.2020 18:17
- гость -

23.01.2020 18:14
- гость -

Да ну! И в чем лидерство тех других? Что запустили в космос ненужную никому теслу?

23.01.2020 18:33
- гость -

Ну хоть в чем-то обогнали Украину!

23.01.2020 18:34
- гость -

18:17
А у хахлов ещё хуже..хотяя подождите..!

23.01.2020 18:38
- гость -

17:18
В январе 2017 года Секретариат Transparency International подтвердил, что его Международный совет директоров 10 января 2017 года принял решение о том, чтобы лишить его американского партнера - Transparency International USA - своей аккредитации в качестве национальной главы в Соединенных Штатах. Transparency International USA присоединяется к числу филиалов, лишенных полномочий, среди которых и Transparency Croatia. Утвержденной основой для дис-аккредитации было признание Советом различий в философии, стратегиях и приоритетах между прежней главой и Международным движением Transparency International. Также сообщалось, что TI-USA в США рассматривается как корпоративная группа, финансируемая международными корпорациями - теми же транснациональными компаниями, которые коррумпируют политическую систему США. Бюджет MI TI-USA был предоставлен компаниями Bechtel, Deloitte, Google, Pfizer ($ 50 000 и более), Citigroup, ExxonMobil, Fluor, General Electric, Lockheed Martin, Marsh & McLennan, PepsiCo, PricewaterhouseCoopers, Raytheon, Realogy, Tyco ($ 25,000 - $ 49,999) и Freeport-McMoRan и Johnson & Johnson (до $ 24999). TI-USA ранее присуждала ежегодную корпоративную награду одному из своих крупных корпоративных спонсоров. В 2016 году эта награда досталась Bechtel. [36]

23.01.2020 18:38
- гость -


23.01.2020 17:18
- гость -

А слабо нашу - Путинскую аналитику привести - там мы на каком месте?!

23.01.2020 18:42
- гость -


23.01.2020 17:18
- гость -

А слабо привести данные солидной конторки из РФ?!

23.01.2020 18:42
Итальянец

Запад лидирует в исследовании дальнего космоса аппаратами и орбитальными телескопами. А мы с друзьями (Сирия и т.п.) закономерно на одной строчке.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
18:37
Как водителям вести себя в метель и снежную бурю. Советы спасателей 0
18:01
Алтайские власти продлили режим ЧС в проблемном городе Яровом 0
18:00
Точно в цель: что такое МРТ гипофиза, кому его назначают, в чем особенность процедуры 0
17:59
Ожирение может быть заразным 0
17:38
Все патрульные машины Алтайского края включили проблесковые маячки 0
17:20
Барнаульцы не отказываются от отдыха на Хайнане несмотря на вспышку коронавируса 0
17:10
Новые возможности для трейдеров: в Сети появился портал для успешной работы на рынке 0
17:00
Россия обошла Украину по уровню коррупции 13
16:53
Заражение россиян новым коронавирусом не подтвердилось 3
16:41
Директора филиала "Аптек Алтая" осудили за крупную взятку 1
16:15
Дело против краснодарского сироты за спил аварийного дерева закрыли 7
15:54
Сотрудники ГИБДД помогли бийчанам выбраться из снежного плена 1
15:40
Рубцовск может стать "доблестным" 1
15:23
Пятую трассу закрыли в Алтайском крае 0
15:06
Средняя пенсия неработающих барнаульцев перевалила за 15 тысяч 10
14:53
"Второй вид, чесночную": автомобиль влетел в барнаульское кафе 7
14:37
Мужчину, распугавшего ножом барнаульцев, направили к медикам 0
14:25
"Как будем успевать?": Томенко призвал ремонтировать больше дорог на Алтае 6
14:15
Седьмой маршрут троллейбуса хотят продлить до новостроек Барнаула 12
14:01
"Это маразм". Почему алтайские производители опасаются массового банкротства 20
13:50
Виктор Томенко ввел режим повышенной готовности в Алтайском крае 1
13:41
81-летняя жительница Барнаула хотела вложиться в пирамиду, но потеряла 800 тысяч 17
13:30
Алтайские школьники могут поехать на турнир юных исследователей в США и Китай 0
13:16
Каменские единороссы выберут себе нового главу. Им может стать депутат Найден 7
13:01
Дежурный по переезду предотвратил железнодорожную катастрофу на Алтае 7
12:55
Число заболевших китайским коронавирусом превысило 570 человек 1
12:39
Лучше по железной дороге. Количество вагонов увеличили на Алтае из-за шторма 0
12:20
Вооруженный мужчина распугал посетителей "Марии-Ра" в Барнауле 9
12:15
Рук не хватает. Барнаульцы вышли убирать снег с тротуаров и остановок 8
12:02
Госдума отклонила законопроект о мерах поддержки "детям войны" 12
11:45
"Конь не валялся": как мэры оправдывались перед Томенко за плохую уборку снега    28
11:42
Барнаульский аэропорт отстоял в суде права на привокзальную площадь 4
11:30
Камышовый кот из барнаульского зоопарка обзавелся симпатичной подружкой 2
11:15
Уже 12 школ закрыли на Алтае из-за ОРВИ 0
11:00
Большому теннису быть: в Барнауле открывается новый спортивный клуб 6
10:47
Девушки-подростки избили и ограбили незнакомку в Новоалтайске 6
10:42
Единороссы попросили мэрию вернуть паровозик на угол Молодежной – Красноармейского 8
10:30
За смерть трехлетней девочки из Славгорода осудят бабушку 2
10:16
Алтайский депутат опроверг наличие недвижимости на Кипре 7
10:01
Тело мечты и 50 тысяч рублей: масштабный фитнес-проект для женщин стартует в Барнауле 3
09:55
Полиция проверяет шутки Александра Долгополова на оскорбление чувств верующих 28
09:45
Telegram-каналы узнали о дате проведения внеочередных выборов в Госдуму. Или нет 2
09:31
И снова здравствуйте. В Алтайском крае начали перекрывать трассы 5
09:16
Высотный район. Два небоскреба вырастут в квартале за "Сити-Центром" в Барнауле 18
08:46
Умер актер сериалов "Интерны" и "Универ" Данила Перов 3
08:30
Максим Топилин назначен руководителем Пенсионного фонда РФ 17
08:21
Как подорожала сотовая связь и почему операторы решили поднять цены 9
08:12
О новых тарифах и новых законах. Онлайн-конференция с гендиректором БГЭС
Все, что вас волнует об электричестве, спросите у гендиректора БГЭС
08:00
Сибирский секрет. Что поможет уверенно водить машину зимой и экономить на топливе 0
07:50
Ученые нашли связь жира на животе с риском повторного инфаркта 0
07:40
Телеведущий Беляев отказался от лекарств против рака, но болезнь отступает 1
07:20
"В коматозном состоянии". Репортаж из села, где бесследно исчезли подростки 22
07:03
Мы созрели. Депутат Мордовин о поправках к Конституции, меняющих политическую систему 0
06:52
Дальше – больше. Как вырастет налог на недвижимость в Барнауле в 2021 году? 15
06:34
Многодетная мать и любительница танго: фото россиянки, ставшей "Миссис Вселенная" 10
06:16
Какое значение имеют сны на 23 января и что нужно увидеть, чтобы дожить до 100 лет 0
06:02
Врио главы Барнаула Франк впервые попал в медиарейтинг и сразу на хорошее место 24

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.