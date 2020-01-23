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Новые возможности для трейдеров: в Сети появился портал для успешной работы на рынке

, ИА "Амител"
Для пользователей Admiral Markets новый ресурс находится в свободном доступе

Новый портал Premium Analytics от Admiral Markets появился в Сети. Ресурс станет отличным помощником для успешной работы на рынке. Для пользователей Admiral Markets он находится в свободном доступе.

Кто владеет информацией, тот владеет миром! Premium Analytics – ресурс, который предоставляет пользователям набор инструментов, возможность "держать руку на пульсе" будущих событий. Опираясь на полученные данные, портал поможет трейдеру принять правильное решение и сделать выгодное вложение.

На портале можно найдете не только актуальные новости, но и виджет для быстрого доступа, календари, аналитические данные от ведущих производителей программ. Каждый инструмент от Dow Jones, Trading Central, Acuity легко настраивается под нужды пользователя.

Представленные функции доступны владельцам демосчета и реального счета. В первом случае возможности ограничены, но вполне подходят для тестового режима. Потом можно перейти на оплачиваемый счет, получив доступ к календарю, оценке настроения рынка, техническому анализу. Если у вас еще нет аккаунта, то стоит поспешить с регистрацией!

Возможности портала Premium Analytics

Профессиональные трейдеры пользуются всеми инструментами, которые есть на портале. Например, один из самых популярных – Trading Central. Это технология, которая удостоена наград за актуальность и высокую эффективность. Анализ проводится по всем финансовым инструментам, что позволяет подобрать оптимальную стратегию для работы на рынке.

Исследовательская команда Trading Central охотно делится своими независимыми мнениями, которые учитываются при проведении технического анализа. Для подбора подходящих идей технический и фундаментальный анализ представлены вместе, что позволяет создать торговый сигнал, который служит для трейдера ключевым моментом в принятии решения.  

Стоит выбрать реальный счет: основные преимущества

Клиентам компании доступ к порталу Premium Analytics открыт. Вот только наличие реального счета вносит свои коррективы и обладает такими достоинствами:

  • 800 новостей в месяц против 200 у представителей демосчета;
  • доступ не только к экономическим, но и корпоративным календарям, что позволяет иметь более полную картину о происходящем;
  • проведение технического анализа и выдача сигналов, необходимых в работе на "Форексе";
  • быстрый доступ с любого устройства с помощью виджета настроения рынка.

Поспешите воспользоваться всеми возможностями Premium Analytics уже сегодня! Для этого нужно зайти в "Кабинет трейдера", указав основные данные на сайте. Если же у вас нет аккаунта, то стоит пройти регистрацию, что займет несколько минут. После подтверждения открытия счета достаточно его пополнить, и можете смело выходить на рынок.

Premium Analytics – портал, который пригодится как новичкам, так и профессионалам.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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