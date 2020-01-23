Дело против краснодарского сироты за спил аварийного дерева закрыли

Краснодарский суд прекратил уголовное дело против 24-летнего сироты Василия Попкова, которому грозила колония за незаконную рубку лесных насаждений, сообщает РИА "Новости". По информации инстанции, такое решение принято в связи с примирением сторон.

Ранее жители поселка Мезмай собирали подписи в поддержку молодого человека, очистившего школьную территорию от мусора из веток и спилившего аварийное дерево, которое могло упасть на школьников.

Местная жительница Надежда Дергач рассказала, что селяне неоднократно просили школу убрать завалы из веток.

"На нашу просьбу ответили, что завуч и директор находятся на курсах повышения квалификации в Краснодаре. А потом иду я по дорожке, смотрю, все расчищено – так обрадовалась", – рассказывает женщина.

Но не обрадовалась руководитель учебного заведения Александра Филиппова. Она обратилась в полицию с заявлением о незаконном спиле ольхи. Вскоре участковый появился на пороге дома Попкова.

Молодой человек объяснил ему, что просто хотел помочь школьникам, с которыми на местном стадионе играет в футбол.

"Первым делом пошел к отчиму, попросил бензопилу – решил убрать все мешающие проходу завалы. Ветки сложил в кучу – коровы могут их по одной обглодать и задохнуться, а чурки отнес к забору дома – больше негде было оставить. Деревья рано или поздно упали бы, я просто их подпилил", – рассказал селянин.

Такое объяснение не помогло ему избежать возбуждения уголовного дела. От колонии его спасла районная администрация, которая выступила потерпевшей стороной. Ее сотрудники прислушались к позиции селян и решили пойти на мировое соглашение.

"Нами было подготовлено ходатайство в суд о согласии на примирение сторон. Мы приняли такое решение, потому что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Более того, Василий Попков уже возместил ущерб, высадив новые саженцы на месте старых деревьев", – пояснила секретарь райадминистрации Виктория Кузьминова.

Теперь тюрьма парню не грозит. Но захочет ли он после этого снова помогать школе – вопрос открытый.