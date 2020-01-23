Дело против краснодарского сироты за спил аварийного дерева закрыли

Краснодарский суд прекратил уголовное дело против 24-летнего сироты Василия Попкова, которому грозила колония за незаконную рубку лесных насаждений, сообщает РИА "Новости". По информации инстанции, такое решение принято в связи с примирением сторон.
Ранее жители поселка Мезмай собирали подписи в поддержку молодого человека, очистившего школьную территорию от мусора из веток и спилившего аварийное дерево, которое могло упасть на школьников.
Местная жительница Надежда Дергач рассказала, что селяне неоднократно просили школу убрать завалы из веток.
"На нашу просьбу ответили, что завуч и директор находятся на курсах повышения квалификации в Краснодаре. А потом иду я по дорожке, смотрю, все расчищено – так обрадовалась", – рассказывает женщина.
Но не обрадовалась руководитель учебного заведения Александра Филиппова. Она обратилась в полицию с заявлением о незаконном спиле ольхи. Вскоре участковый появился на пороге дома Попкова.
Молодой человек объяснил ему, что просто хотел помочь школьникам, с которыми на местном стадионе играет в футбол.
"Первым делом пошел к отчиму, попросил бензопилу – решил убрать все мешающие проходу завалы. Ветки сложил в кучу – коровы могут их по одной обглодать и задохнуться, а чурки отнес к забору дома – больше негде было оставить. Деревья рано или поздно упали бы, я просто их подпилил", – рассказал селянин.
Такое объяснение не помогло ему избежать возбуждения уголовного дела. От колонии его спасла районная администрация, которая выступила потерпевшей стороной. Ее сотрудники прислушались к позиции селян и решили пойти на мировое соглашение.
"Нами было подготовлено ходатайство в суд о согласии на примирение сторон. Мы приняли такое решение, потому что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Более того, Василий Попков уже возместил ущерб, высадив новые саженцы на месте старых деревьев", – пояснила секретарь райадминистрации Виктория Кузьминова.
Теперь тюрьма парню не грозит. Но захочет ли он после этого снова помогать школе – вопрос открытый.
Комментарии
Тюрьма не грозит, а судимость теперь все равно есть.
Надо возбудить дело против ответственного лица, на чьем участке (территории) находились аварийные деревья. Его бездействие могло привести к трагедии.
Но захочет ли он после этого снова помогать школе – вопрос открытый.
И никто не заметил, что руководительница немного полудурошная?
У нас школьное поле безжалостно попилили - опасные деревья. Не слышал, чтобы не них что-то заводили.
а ленточный бор вырубают законно
23.01.2020 17:20
точный
У некоторых в головах точно что-то вырубают.
Вот и помогай в такой стране, проще включить мобилу, и ждать пока на кого-то грохнется это дерево...