Директора филиала "Аптек Алтая" осудили за крупную взятку

Суд признал виновной директора Рубцовского филиала АКГУП "Аптеки Алтая" в получении крупной взятки. Об этом сообщают в краевом Следственном комитете.

Установлено, что с 2014 по 2018 год женщина получала деньги от менеджера одной из фирм. За это с фирмой заключались договоры, согласно которым она являлась основным поставщиком товаров для нужд аптеки. В общей сложности директор получила более 400 тысяч рублей.

Женщину признали виновной и назначили 4 года условно. Также на два года ей запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных унитарных предприятиях.