Ожирение может быть заразным

Ожирение может передаваться от человека к человеку. Но не как вирус, а как "социальное заражение". Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По его словам, людям свойственно "подражательное поведение". Человек ест со всеми за компанию и в результате набирает вес. Особенно часто такая ситуация встречается в семейных парах, где беременна жена. В таких случаях для женщин естественно набирать вес, но при этом "тяжелеет" и мужчина.

"Это происходит из-за того, что муж ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием", – считает врач.