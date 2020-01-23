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Точно в цель: что такое МРТ гипофиза, кому его назначают, в чем особенность процедуры

, ИА "Амител"
Томография сегодня назначается чуть ли не каждому жителю России, так как это лучший способ распознать заболевание

МРТ головного мозга и МРТ гипофиза – немного разные процедуры, хотя имеют много общего.

Общее исследование фиксирует наличие нарушений в организме, рассказывает о динамике протекающего заболевания. Но чтобы выяснить этиологию болезни, необходимо прицельное сканирование. Так, внутренняя железистая ткань, расположенная в черепной коробке, обладает небольшими размерами, изучение которой может быть проведено только посредством МРТ гипофиза. Чаще всего предполагается патологическое разрастание ткани мозговой железы, поэтому процедура планируется в режиме контрастного усиления.

Кому показана процедура, а кому запрещена

Как правило, МРТ гипофиза назначают тем, у кого происходят резкие изменения гормонального фона в организме, при подозрении наличия новообразований, травмы, сильных и частых головных болях, проблемах репродуктивной функции у женщин и мужчин, потере координации и ухудшении зрения.

МРТ гипофиза не проводится только в случаях, когда в теле пациента находятся вживленные металлические объекты, не подлежащие даже временному изъятию. При попадании в зону действия мощного магнита металл сильно разогревается, деформируется или смещается в живых тканях, что чревато критическими последствиями.

Не рекомендуют диагностику и на начальном этапе беременности, так как подлинно неизвестно, какое влияние оказывают на плод мощные магнитные поля.

Также эта процедура противопоказана тем, у кого есть аллергия на йод, который содержится в контрасте.

Как записаться на процедуру?

Пройти обследование можно в любом медицинском учреждении, где есть томографический кабинет с мощным оборудованием. Для обследования гипофиза требуются аппаратные установки, мощность которых не менее 1,5 Тесла. Чтобы правильно выбрать кабинет, лучше сравнить технические характеристики аппаратов, посмотреть рейтинги клиник и цены на услуги. Это можно сделать на едином сервисе записи Санкт-Петербурга. Именно здесь находится общая база данных с информацией обо всех центрах томографии города, с помощью которой легко найти ближайшее медучреждение с лучшим предложением на диагностику. Также на сервисе можно сразу же записаться на МРТ.

Кроме того, пользователи портала получают гарантированный бонус в размере 1000 рублей на любой вид аппаратного скрининга и бесплатные транспортные услуги до выбранного кабинета.

Единый центр записи создан для того, чтобы пациенты выбирали правильное медучреждение для прохождения лучевой диагностики в Санкт-Петербурге.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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