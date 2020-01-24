Выдохнули. На Алтае откладывается массовое отключение устаревших лифтов

Февраль 2020 года должен был стать переломным моментом для работы лифтов в России. К этому времени все подъемники нужно было привести в соответствие с техрегламентом Таможенного союза. Для страны это серьезная проблема, ведь заменить за год пришлось бы более 110 тысяч единиц. В Алтайском крае срок эксплуатации истек более чем у 2,5 тысячи лифтов. И их тоже пришлось бы менять ударными темпами. А денег на это в бюджете нет. Но сейчас регион может вздохнуть спокойно, в регламент внесены изменения, который отодвинули "дедлайн".

Техрегламент вступил в силу в 2013 году. Раньше в нем было прописано, что все отработавшие срок службы лифты должны быть приведены в соответствие в течение семи лет. Иными словами, в феврале 2020 года все лифты должны были быть отремонтированы/заменены, иначе их просто пришлось бы отключить. Теперь срок отодвинули еще на пять лет.

Но проблема-то осталась. По данным краевого Министерства строительства и ЖКХ, на конец 2019 года в программе капремонта общего имущества многоквартирных домов было 4774 лифта, из них 2563 с истекшим сроком эксплуатации.

Сейчас ремонтом и заменой лифтов занимается Фонд капитального ремонта. Деньги берут из "общего котла", который формируют обязательные платежи жильцов многоквартирных домов (в 2020 году сумма взноса варьируется от 5,62 до 6,79 рубля за квадратный метр в зависимости от типа дома).

С 2015 по 2018 год в крае за счет средств фонда было отремонтировано или заменено 375 лифтов в 106 многоквартирных домах. В прошлом году – 100 лифтов, в 2020 планируют заменить 104 подъемника. Процесс идет, но пока слишком медленно. Даже по 100 домов в год – это более 25 лет. А осталось всего пять.

Вопрос о том, где брать деньги, остается открытым уже несколько лет. Для полной замены лифтов краю нужно более 2,5 млрд рублей.