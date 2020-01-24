Российский триллер и зарубежное фэнтези. Что и сколько читали барнаульцы в Новый год

МТС проанализировал литературные предпочтения россиян, а также жителей Барнаула в новогодние каникулы*. Как выяснилось, праздничные гулянья не сильно отвлекли от книг алтайских любителей чтения, которые в новогоднюю ночь читали лишь на треть меньше обычного.

По данным сервиса электронных книг "МТС Библиотека", который доступен абонентам всех российских операторов связи, в период с 8:00 вечера 31 декабря 2019 года до 8:00 утра 1 января 2020 года активность пользователей сервиса была всего лишь на треть ниже, чем в обычную ночь. Более 60% пользователей предпочли книги традиционным форматам празднования Нового года.

В целом на каникулах, с 1 по 9 января, барнаульские любители литературы прочитали более 380 электронных книг из "МТС Библиотеки", что на 35% больше, чем за аналогичный период в декабре 2019 года.

Самой популярной электронной книгой у жителей Барнаула стал хит Дмитрия Глуховского "Текст" (триллер экранизирован). Вторым по популярности новогодним чтивом стал "11/22/63" – научно-фантастический роман "короля ужасов" Стивена Кинга о путешественнике во времени, пытающемся предотвратить убийство 35-го президента США Джона Кеннеди. Третье место топа – у книги "Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона", где автор Джеймс Боуэн рассказывает удивительную историю о дружбе с котом, изменившим его жизнь.

В новогодние каникулы читатели также отдавали предпочтение книгам, которые сейчас в тренде благодаря рекламным кампаниям одноименных фильмов. На пятой позиции в топ-листе самых популярных книг на каникулах – сборник физических упражнений для желающих вернуться к здоровому образу жизни после праздничных застолий.

Топ-5 популярных в России электронных книг с 1 по 9 января 2020 года:

1. "Когда я вернусь, будь дома", Эльчин Сафарли;

2. "Ведьмак" (сборник), Анджей Сапковский;

3. "Вторая жизнь Уве", Фредрик Бакман;

4. "Текст", Дмитрий Глуховский;

5. "Домашние уроки здоровья. Гимнастика без тренажеров. 50 незаменимых упражнений для дома и зала", Сергей Бубновский.

По итогам 2019 года число пользователей сервиса для чтения по подписке "МТС Библиотека" выросло вдвое. Количество электронных книг в каталоге за год увеличилось до 185 тысяч со 120 тысяч, аудиокниг – до 35 тысяч с трех тысяч. С сентября 2019 года сервис стал доступен клиентам всех российских операторов связи.