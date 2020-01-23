Все патрульные машины Алтайского края включили проблесковые маячки

В период снежного шторма в Алтайском крае полицейские будут исполнять задачи с включенными проблесковыми маячками на патрульных машинах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Соответствующее распоряжение отдал начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян. По его словам, это повысит эффективность работы в условиях плохой видимости из-за метели. Световые сигналы будут включены как днем, так и ночью.

Напомним, в Алтайском крае из-за непогоды перекрыли пять трасс. В регионе действует режим повышенной готовности. Сотрудники ГИБДД и ППС участвуют в патрулировании. Они информируют автолюбителей о текущей ситуации на дорогах.

Водителям рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов. Тем же, кто в этот день все-таки сел за руль, следует строго соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию до впереди идущего транспорта и учитывать условия, влияющие на тормозной путь и возможности совершать маневры.