Более 300 депутатов и глав сел выберут в Алтайском крае 13 сентября

Более 300 муниципальных депутатов и 16 сельских глав выберут в единый день голосования, 13 сентября 2020 года, в Алтайском крае. Об этом порталу amic.ru рассказали в Избирательной комиссии региона.

"В регионе планируется проведение выборов депутатов представительных органов местного самоуправления и глав сельских поселений. По состоянию на 20 января 2020 года, по итогам единого дня голосования замещению будет подлежать более 300 депутатских мандатов", – уточнили в комиссии.

Основные выборы, то есть полного состава депутатов, пройдут в Славгороде (21 мандат) и ЗАТО Сибирский (16 мандатов), а также сельских депутатов в Баевском, Ключевском, Косихинском, Краснощековском, Крутихинском, Кытмановском, Мамонтовском, Родинском, Рубцовском, Смоленском, Солтонском, Тогульском, Третьяковском, Троицком, Усть-Калманском, Целинном и Шипуновском районах.

Дополнительные выборы проведут в Ключевском, Солтонском и Третьяковском районах. Также в единый день голосования пройдут выборы 16 глав сельских поселений. В Избиркоме подчеркнули, что данные постоянно актуализируются и ко дню выборов они, вероятнее всего, изменятся.

"Больших" выборов в Алтайском крае в 2020 году быть не должно. Если, конечно, не подтвердятся предположения некоторых экспертов о досрочных выборах в Госдуму.