Барнаул встал в вечерних восьмибалльных пробках

Вечерние пробки сковали движение транспорта в Барнауле 23 января. К 18:50, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов (многокилометровые пробки).

Проспект Строителей, а также улицы Советской Армии и Северо-Западная стоят на большей части своей протяженности. Аналогичная обстановка на улице Челюскинцев и переулке Ядрецева.

Тяжелая ситуация с движением на участках улицы Молодежной (от ул. Челюскинцев до пр-кта Красновармейский), Павловского тракта (перекрестки с Попова и Малахова). Большая пробка собралась на улице Малахова (между Павловским трактом и улицей Балтийская).

Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".