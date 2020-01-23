Началось. В Алтайском крае перекрыли почти 30 автодорог

Метель усиливается в Алтайском крае. По информации "Алтайавтодора", к вечеру 23 января в регионе перекрыли уже почти 30 автодорог, причем большинство из них – в Топчихинском районе.
За его пределами перекрыты только восемь трасс. Это Новичиха – Поломошное – Лобаниха – Клепичиха и Мамонтово – Солоновка – а/д А-322 на территории Новичихинского района. А также:
Батурово – Киприно – Юдиха;
Горняк – Староалейское;
Алейск – Краснодарское (Усть-Пристанский район);
Алейск – Чарышское;
Змеиногорск – Рубцовск;
Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан.
На территории Топчихинского района заблокированы автодороги:
Колпаково – Победим – Степной;
Макарьевка – Лаврентьевка;
Павловск – Колыванское – Ракиты – Топчиха;
Победим – Зеленый;
Ракиты – Сидоровка – Чаячье;
Топчиха – Переясловка – Труд;
Топчиха – Парфеново – Песчаное;
Топчиха – Хабазино – Краснаярка – Нагорный;
Топчиха – Чистюнька;
Чистюнька – Володарка – причал.
Кроме того, автолюбители не смогут выехать на подъездные автодороги, ведущие к Зимино, Кировскому, Ключам, Комарихе, Крутихе, Михайловке, Покровке, Садовому, Топольному и Ульяновскому.
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