Стаи бродячих собак держат в страхе жителей Камня-на-Оби

Жители Камня-на-Оби жалуются на крупные своры собак, которые держат в страхе население – животные бывают агрессивными и периодически нападают на местных жителей, сообщает газета "Каменские известия".

"Собаки здесь ходят стаями по 7-9 особей, собираются в районе школы, детского сада, магазина, на всех улицах микрорайона. Ведут себя агрессивно, – рассказала горожанка. – Два дня тому назад пришлось разгонять стаю, собаки окружили подростка, лаяли, угрожающе на него надвигались".

Многие родители боятся отпускать детей в школу одних, так как стаи бродячих животных бегают неподалеку.

"Собаки постоянно кидаются на прохожих, охранники спортклуба "Боец" уже не раз отгоняли свору лопатами от детей и подростков, – пожаловалась другая местная жительница. – Даже взрослым людям постоянно приходится оглядываться, все боятся. Некоторые собаки в этой стае очень крупные, сантиметров 50 в холке".

Ситуация ухудшилась, когда был принят закон, который делает более гуманным процесс отлова бродячих животных. Сначала их ловят, откармливают, лечат, стерилизуют, а потом снова отпускают в естественную среду обитания.

Это дорогой и длительный процесс, который требует профессионального подхода, а не простого отстрела. Поэтому догхантеров осталось совсем немного. В прошлом году город обслуживал бизнесмен из Славгорода, отловив свыше 100 особей, а в этом году новый контракт с ним пока не заключен.

Городские власти рассматривают возможность выделения отапливаемого помещения для передержки отловленных животных, чтобы не возить их туда и обратно. А пока чиновники думают, население продолжает бояться ходить в одиночку по улицам.