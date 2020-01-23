Таможенников одели в спецкостюмы для досмотра багажа из Азии

Специальный досмотр проходит багаж людей, прибывающих из стран Юго-Восточной Азии, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ФТС.

Осматривающие ручную кладь и грузы таможенники пользуются специальной одеждой, масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Чаще всего из Китая везут одежду и продукты питания, в том числе водоросли, рис и чай.

В Россельхознадзоре уточнили, что ввоз мясной продукции в багаже из Китая уже запрещен. Остальные продукты пропускают, если они прошли термическую обработку либо находятся в заводской упаковке.

Специалисты не исключают, что коронавирус может попасть в страну через продукты питания или другие товары.

Напомним, в Китае зафиксирована вспышка нового коронавируса, который вызывает пневмонию. Количество заболевших превысило 700 человек. От болезни умерло не менее 17 китайцев. Случаев заражения россиян не зафиксировано.