Барнаульцев приглашают почистить снег за деньги

Барнаульское МБУ "Автодорстрой" приглашает совершеннолетних жителей краевой столицы почистить снег, причем за деньги. Соответствующее объявление опубликовали на сайте предприятия.

Работодатель уточняет, что гибкий график работы позволит подрабатывать студентам. Возможен вариант, что подработка будет только по выходным. Образования, как и специальных навыков, для трудоустройства не требуется.

В список должностных обязанностей вошли очистка от снега и льда тротуаров, лестничных маршей, остановочных площадок и подходов к пешеходным переходам. Также эти места нужно будет посыпать песком.

Желающим поработать предлагают оплату в 880 рублей за смену и расчет в течении пяти дней. Заявки от желающих принимают по телефонам 8 (3852) 50-43-61, 50-43-62.