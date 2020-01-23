Барнаульцев приглашают почистить снег за деньги

Барнаульское МБУ "Автодорстрой" приглашает совершеннолетних жителей краевой столицы почистить снег, причем за деньги. Соответствующее объявление опубликовали на сайте предприятия.

Работодатель уточняет, что гибкий график позволит подрабатывать студентам. Возможен вариант, что подработка будет только по выходным. Образования, как и специальных навыков, для трудоустройства не требуется.

В список должностных обязанностей входит очистка от снега и льда тротуаров, лестничных маршей, остановочных площадок и подходов к пешеходным переходам. Также эти места нужно будет посыпать песком.

Желающим поработать предлагают оплату 880 рублей за смену и расчет в течение пяти дней. Заявки принимают по телефонам 8 (3852) 50-43-61, 50-43-62.