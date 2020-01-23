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Куда звонить в Алтайском крае, если непогода застала в пути

, ИА "Амител"
Напоминаем телефоны диспетчерских служб, где помогут и подскажут
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На дорогах Алтайского края 23 января сохраняется тяжелая обстановка. В связи с метелью закрыто почти 30 автодорог. Синоптики прогнозируют, что в пятницу регион тоже ждет неблагоприятная погода.

Экстренные службы и даже лично губернатор Виктор Томенко обратились к населению с призывами по возможности отказаться от загородных поездок. 

Тем же, кто все-таки на свой страх и риск выехал за пределы населенного пункта во время метели, следует помнить номера телефонов, по которым можно позвонить в случае возникновения опасной для жизни ситуации. 

Телефон горячей линии, открытой ГУ МЧС России по Алтайскому краю на период непогоды: 8 (3852) 20-26-21.

Также в непростых погодных условиях могут пригодиться контакты дежурных региональных диспетчерских служб:
КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
ГУ МЧС: (3852) 20-26-10;
УГИБДД: (3852) 39-35-86.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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