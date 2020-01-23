Куда звонить в Алтайском крае, если непогода застала в пути

На дорогах Алтайского края 23 января сохраняется тяжелая обстановка. В связи с метелью закрыто почти 30 автодорог. Синоптики прогнозируют, что в пятницу регион тоже ждет неблагоприятная погода.

Экстренные службы и даже лично губернатор Виктор Томенко обратились к населению с призывами по возможности отказаться от загородных поездок.

Тем же, кто все-таки на свой страх и риск выехал за пределы населенного пункта во время метели, следует помнить номера телефонов, по которым можно позвонить в случае возникновения опасной для жизни ситуации.

Телефон горячей линии, открытой ГУ МЧС России по Алтайскому краю на период непогоды: 8 (3852) 20-26-21.

Также в непростых погодных условиях могут пригодиться контакты дежурных региональных диспетчерских служб:

КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

ГУ МЧС: (3852) 20-26-10;

УГИБДД: (3852) 39-35-86.