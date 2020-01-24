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Челябинские силовики предотвратили бойню в школе

, ИА "Амител"
У 14-летних подростков нашли самодельную взрывчатку
Фото: Mash

Фото: Mash

Силовики Челябинской области провели обыски у двух 14-летних подростков из города Снежинска. Ранее правоохранителям стало известно, что друзья собираются устроить бойню в собственной школе. 

Как сообщает Mash, подростки планировали взорвать школьную столовую, а также расстрелять и забросать бутылками с зажигательной смесью всех, кто выбежит после взрыва. Таким образом юноши хотели отомстить сверстникам за травлю, которой оба периодически подвергались.

Преступление удалось предотвратить благодаря бдительности родителей. Дети пожаловались на угрозы со стороны подростков, силовики провели обыски и нашли самодельную взрывчатку.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.01.2020 07:26
- гость -

подкинули взрывчатку для палки

24.01.2020 08:03
- гость -

Англицизмы не только из "американского языка" берутся. И вообще, в русском языке очень много заимствований. А Кирилл и Мефодий - были евреями.

24.01.2020 09:19
- гость -

так это же скулшутинг!

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