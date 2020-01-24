Челябинские силовики предотвратили бойню в школе

Силовики Челябинской области провели обыски у двух 14-летних подростков из города Снежинска. Ранее правоохранителям стало известно, что друзья собираются устроить бойню в собственной школе.

Как сообщает Mash, подростки планировали взорвать школьную столовую, а также расстрелять и забросать бутылками с зажигательной смесью всех, кто выбежит после взрыва. Таким образом юноши хотели отомстить сверстникам за травлю, которой оба периодически подвергались.

Преступление удалось предотвратить благодаря бдительности родителей. Дети пожаловались на угрозы со стороны подростков, силовики провели обыски и нашли самодельную взрывчатку.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.