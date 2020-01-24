Автобус слетел в кювет на трассе Барнаул – Бийск. Видео

Автобус съехал в кювет на Чуйском тракте вечером 23 января, сообщают очевидцы в группе Barnaul.insta.

ДТП произошло на участке Барнаул – Бийск в Троицком районе неподалеку от райцентра. Информации об общем числе пассажиров и пострадавших пока нет.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают экстренные службы. Пассажиров рядом с автобусом нет. Не исключено, что их пересадили на другой транспорт.

Напомним, в Алтайском крае бушует непогода. Водителей об этом предупредили заранее, порекомендовав не выезжать за пределы населенных пунктов.

Неблагоприятный прогноз дали метеорологи и на 24 января. На время непогоды оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение дал губернатор Виктор Томенко.