Непогода не отступит. 24 января снова бушует метель

Неблагоприятную погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 24 января, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -2°C до +3°C, ночью – от -2°C до -7°C (в предгорьях – до -13°C). На большей части территории выпадут осадки в виде мокрого снега. Продолжатся метели.

Сохранится сильный ветер. Его скорость может достигать до 23 м/с, а на юге – до 27 м/с. На дорогах сильная гололедица и снежные заносы.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от -1°C до +1°C, в темное – от -4°C до -6°C. Пройдет метель с мокрым снегом. Эксперты ЦГМС ожидают, что скорость ветра в краевой столице не превысит 18 м/с.