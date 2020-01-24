Полчаса по Павловскому тракту. Барнаул вновь начинает день с пробок

Утро 24 января встречает барнаульских автомобилистов традиционными заторами. На момент публикации (8:49) сервис "Яндекс.Пробки" оценивает затруднения в 7 баллов из 10.

Крупнейшая на данный момент пробка собралась на Павловском тракте от Малахова до Фурманова. Этот отрезок, по версии "Яндекса", можно преодолеть за 27 минут. Улица Советской Армии стоит от Телефонной до Павловского тракта.

Также медленно движется поток транспорта по Кутузова от шоссе Ленточный Бор до Ангарского проезда, по Малахова от улицы 42 Краснознаменной Бригады до Антона Петрова, по Матросова от Юрина до Главной улицы.

Как уже сообщал amic.ru, непогода сегодня, 24 января, сохранится на территории всего Алтайского края. Автомобилистов просят без особой нужды не садиться за руль.

Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".