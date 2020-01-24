Россиянин под видом полицейского трогал школьниц, чтобы "найти у них снюс"

В Москве задержали 42-летнего мужчину, который представлялся полицейским и трогал школьниц, чтобы найти у них снюс, пишет "Лента".
Тревогу подняла мать одной из девочек. Она пожаловалась, что в районе Коптево ходит мужчина, который ощупывает детей. Он представился полицейским, по этому сопротивления никто не оказывал.
После задержания выяснилось, что злоумышленник – инвалид третьей группы, работает грузчиком, у него есть жена и ребенок. Раньше мужчину уже ловили на подобных преступлениях.
Комментарии
вот прохиндей, пипец
Новый блокбастер - "Щупальца"!
по этому - вообще-то пишется слитно
Ну и что, нашёл что-нибудь?
пятничная добрая новость
Сколько опасных для жизни снюсов он выявил? А это точно не ЕК был?
Это был Я!!!