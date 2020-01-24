Уже почти 40 трасс перекрыты из-за непогоды на Алтае

В связи с неблагоприятными климатическими условиями в Алтайском крае закрываются трассы, сообщает официальный сайт региона. Сейчас ограничение действует по следующим направлениям:

Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан (от села Поспелиха до границы Республики Казахстан);

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска);

Алейск – Чарышское;

Алейск – Петропавловское – Смоленское (от Алейска до села Краснодарского Усть-Пристанского района);

А-322 – Горняк – Староалейское (от Горняка до села Староалейского);

Батурово – Киприно – Юдиха;

Мамонтово – Солоновка – А-322 (в Новичихинском районе);

Новичиха – Поломошное – Лобаниха – Клепичиха (в Новичихинском районе);

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (от села Баево до села Верх-Суетка, от села Нижняя Суетка до Славгорода);

Мельниковка – Александровка;

Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава;

Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан.

В Топчихинском районе закрыты дороги:

Павловск – Колыванское – Ракиты – Топчиха;

Топчиха – Чистюнька – К-13;

Чистюнька – Володарка – причал;

Топчиха – Парфеново – Песчаное;

Топчиха – Хабазино – Красноярка – Нагорный;

Топчиха – Переясловка – Труд;

Макарьевка – Лаврентьевка;

Ракиты – Сидоровка – Чаячье;

Колпаково – Победим – Степной;

Победим – Зеленый;

подъезд к поселку Комариха;

подъезд к поселку Ульяновскому;

подъезд к поселку Крутиха;

подъезд к селу Зимино;

подъезд к поселку Кировскому;

подъезд к поселку Садовому;

подъезд к поселку Топольному;

подъезд к селу Покровка;

подъезд к селу Ключи;

подъезд к селу Михайловка.

Ограничение для пассажирского и грузового транспорта действует по следующим направлениям:

Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка (от села Завьялово до рабочего поселка Благовещенка);

Луговое – Андроново – Баево (от села Ключи до села Баево);

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от села Кулунда до села Бурла);

Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби (от села Романово до Камня-на-Оби);

Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда (от села Родино до села Кулунда);

Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан (от села Новомихайловка до села Павловск).

Водителям рекомендуют отказаться от поездок.