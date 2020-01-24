В ДТП с автобусом на алтайской трассе никто не пострадал

В ДТП с автобусом на трассе Барнаул – Бийск обошлось без пострадавших, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уже писал amic.ru, инцидент произошел накануне вечером, 23 января, в Зональном районе. 38-летний водитель автобуса, следовавшего из Белокурихи в Барнаул, не справился с управлением, и транспорт улетел в кювет.

Автобус получил повреждения. Водитель и 19 пассажиров не пострадали. Людей посадили на проезжавший мимо автобус и отправили в Бийск.

Напомним, в Алтайском крае продолжает действовать штормпрогноз. По данным синоптиков регионального Гидрометцентра, сегодня на Алтае снег, метель, снежные заносы. Ветер юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы до 22 м/с, по югу порывы до 25 м/с.

Автомобилистов просят без особой нужды не выезжать за пределы населенных пунктов.