Из-за непогоды автовокзал Барнаула отменил 130 рейсов

24 января из-за сильного ветра автовокзал Барнаула не выпустил в рейсы 130 пассажирских автобусов, сообщили amic.ru в справочной службе транспортного предприятия.

Автобусы не выехали в Павловск, Романово, Змеиногорск, Рубцовск, по одному рейсу отменили до Горно-Алтайска и Новосибирска. На 25 января отмененных рейсов нет.

В связи с непогодой в пригородных поездах Алтайского края добавят 39 вагонов. На ближайшие дни вырастет вместимость поездов Барнаул – Бийск, Барнаул – Алейская – Рубцовск. По другим маршрутам будут ходить электрички – по шесть вагонов.

Напомним, на 23 и 24 января в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильного штормового ветра. В регионе перекрыли более 30 автодорог.