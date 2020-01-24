Врачи скорой помощи в Бийске пересели на коней из-за снегопада

Снегопады внесли свои коррективы в работу станции скорой помощи в Бийске. Врачам пришлось сменить профильный транспорт.

Главврач учреждения Алексей Карнаухов в эфире "Вести ФМ" рассказал о том, что неотложка не всегда может проехать по заметенным дорогам, и для того чтобы добраться к больному, врачи используют все возможные методы. В том числе гужевые повозки.

"Выкручиваемся любыми способами. Помогают волонтеры, администрации Бийска, Бийского и Зонального районов, где мы непосредственно работаем. Также службы МЧС помогают нам освободиться от снежного плена. Было, что жители выталкивали наши машины из сугробов. Иногда на снегоходах и вездеходах добираемся до пациентов, где-то на гужевом транспорте – на санях едем", – пояснил Карнаухов.