Авиарейс из Барнаула в Москву задержался на полтора часа

В пятницу, 24 января, самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Барнаула в Москву с опозданием на полтора часа. С метелью в краевой столице это никак не связано. Задержка рейса произошла из-за непогоды в Москве.

Как рассказали amic.ru в отделе маркетинга барнаульского аэропорта, вылет задержался из-за его позднего прибытия из Москвы. Отметим, что вечером 23 января в аэропортах Москвы было задержано или отменено порядка 30 рейсов. Ранее в столице выпал снег, и к ночи он возобновился.

А вот неблагоприятные погодные условия в Алтайском крае корректировки в работу местного аэропорта не внесли.

"У нас все по расписанию. Погодные условия, которые так критичны для дорог города Барнаула, абсолютно никак не распространяются на аэропорт. Наши службы работают в круглосуточном режиме, и перрон аэропорта всегда находится в полной готовности", – сообщили в аэропорту.

Не стоит переживать и тем пассажирам, которые планируют вылетать из Толмачево. Из Алтайского края до Новосибирской области метель не добралась. "Аэропорт Толмачево работает в штатном режиме", – сообщили amic.ru в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в Барнауле действует штормпрогноз. Из-за непогоды перекрыты почти 40 трасс. Автовокзал краевой столицы отменил 130 рейсов. Непогода в регионе продержится минимум до конца дня 24 января.